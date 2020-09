49 Gedeeld

Kralendijk – Het is belangrijk dat ouders de kinderen naar school sturen. Dat zei Silvana Janga vandaag tijdens de persconferentie. Het is beter voor het kind.

Veel kinderen worden thuis gehouden; zo’n 25%. Dit is niet de bedoeling. Niet alle kinderen zijn veilig thuis, op school zijn de kinderen veilig en is er controle op het welzijn van het kind.

Tevens is er een leerplicht, kinderen mogen niet ongeoorloofd thuis blijven.

Nolly Oleana voegt hieraan toe dat het belangrijk is dat scholen nu open blijven. Ruim 3000 kinderen op Bonaire vallen onder de leerplicht. Dat is een vijfde van de bevolking.

Er zijn nu voldoende maatregelen getroffen om het onderwijs veilig te houden. De kinderen mogen niet achterop raken, helaas is dat wel gebeurd. Om de achterstand in te halen is het belangrijk om de scholen open te houden.

Kinderen hebben recht op onderwijs en behoefte aan structuur maar ook zijn er veel kinderen die op school ontbijt ontvangen. Het is belangrijk dat het mogelijk blijft deze kinderen te bereiken.

Protocol

Er is een duidelijk protocol afgesproken met alle scholen op Bonaire. De kinderen wassen regelmatig handen op school en er is handsanitiser aanwezig.

Leerkrachten dragen een faceshield of mondkapje. Gebouwen worden goed schoongemaakt. Roosters zijn aangepast en zodra iemand zich ziek voelt blijven de kinderen of leerkrachten thuis.

Mocht het nodig zijn om scholen weer helemaal te sluiten dan is opnieuw achterstand niet te vermijden.

