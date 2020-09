26 Gedeeld

Foto M. Domacasse

Kralendijk – Gisteravond is tijdens de eilandsraadvergadering de nieuwe griffier ingezworen.

De Caribische young professional Shuzelle M. Pieter is 38 jaar oud en was werkzaam via het Talent Ontwikkel Programma Bonaire bij RCN.

De functie van griffier was vacant sinds Willem Cicilia opstapte als griffier.

De griffier heeft als taak de eilandsraad en de door de raad ingestelde commissies te ondersteunen in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie.

