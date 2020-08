6 Gedeeld



Kralendijk – Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Jeugdzorg Caribisch Nederland pleegouders. Mensen die tijdelijk willen zorgen voor een kind van een ander. Geduldige ouders, die warmte, een luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden.

Afgelopen week is Jeugdzorg Caribisch Nederland een campagne gestart om pleegouders op Bonaire, Saba en Sint Eustatius te werven. Met de campagne hoopt Jeugdzorg minimaal 20 nieuwe pleeggezinnen te werven.Dat is hard nodig want er is een tekort aan pleeggezinnen. Hierdoor staan kinderen onnodig lang op een wachtlijst.

Jeugdzorg zoekt niet alleen fulltime pleegouders voor enkele maanden tot jaren, maar ook pleegouders voor bijvoorbeeld een dag(deel) per week, in het weekend, of in de schoolvakanties. Al deze soorten pleegzorg maken voor een kind het verschil.

Ook pleegouder worden?

Bent u 21 jaar of ouder, staat u stevig in uw schoenen en kunt u een kind liefde, structuur en veiligheid bieden? Overweeg dan om pleegouder te worden. Het pleegouderschap vraagt best veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Dat wordt in de campagne van Jeugdzorg duidelijk gemaakt door pleegouders met veel ervaring: “Ik ben pleegmoeder omdat onze kinderen onze toekomst zijn. Elk zaadje dat we nu zaaien, kan leiden tot een mooie oogst. Het ene moment is moeilijker dan het andere, door wat mijn pleegkind heeft meegemaakt. Maar als ik haar glimlach zie en zie hoe zij zichzelf kan zijn, dan weet ik weer waarvoor ik het doe.”

Pleegouders krijgen hulp

Pleegouders krijgen begeleiding en ondersteuning vanuit Jeugdzorg. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en overleg vindt regelmatig plaats met de Jeugdzorgprofessional en zo mogelijk met de biologische ouders. De kosten die pleegouders hebben voor de verzorging van een pleegkind worden vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of het opvragen van de folder over pleegzorg contact op met Jeugdzorg Caribisch Nederland:

E-mail: [email protected]

Bonaire: (+599) 715 7201

Saba: (+599) 416 3718/416 3819

Sint Eustatius (+599) 318 3104/318 3105