Kralendijk – Het Openbaar Lichaam maakt zojuist bekend dat er op Bonaire een positief geval van Covid-19 is ontdekt. Het gaat om iemand onder de lokale bevolking. De geïnfecteerde persoon is in isolatie en zijn gezondheid wordt gemonitord. Momenteel wordt contactonderzoek verricht om vast te stellen of de zieke persoon misschien ook anderen heeft geïnfecteerd.

Bij het testen van mensen met luchtwegklachten is deze week een persoon aangetroffen die een besmetting heeft doorgemaakt. De persoon is alweer bijna hersteld. Tot minstens 24 uur nadat hij helemaal hersteld is blijft hij in isolatie. De huisgenoten blijven in quarantaine en worden getest.

Tot nu toe is niet duidelijk waar deze persoon de besmetting heeft opgelopen. Er is tot op heden geen contact bekend met mensen uit Curaçao, Aruba of Nederland. Dat betekent dat de bron van de besmetting nog niet duidelijk is. Daar doet de afdeling Publieke Gezondheid verder onderzoek naar. Alle nauwe contacten van deze persoon gedurende de periode dat deze persoon ziek was worden is in kaart gebracht en vervolgens gebeld. Deze nauwe contacten worden gevraagd ook in quarantaine te gaan tot 14 dagen na het laatste contact. Voor mensen die een vluchtig contact hebben gehad is dat niet nodig. Voor iedereen geldt wel: blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Nauwe contacten van positief geteste personen worden gemonitord door de Afdeling Publieke Gezondheid en worden geadviseerd om thuis te blijven, niet naar het werk te gaan en geen bezoek te ontvangen. Bij klachten contact opnemen met Publieke Gezondheid zodat er getest kan worden.

Drive-thru

Iedereen die klachten heeft of krijgt kan zich laten testen. Bel voor een afspraak naar 0800-0800. Op maandagmiddag 31 augustus van 16.00 – 18.00 organiseert de afdeling Publieke Gezondheid opnieuw een Drive-thru. Die is bedoeld voor mensen met lichte klachten. Bel voor een afspraak naar 0800-0800. Als u niet direct gehoor krijgt zijn de medewerkers in gesprek. Belt u dan later nog een keer. Elke dag van 8 uur tot 22.00 uur kunt u bellen om u aan te melden.

Voorkomen van besmetting

Besmettingen kunnen worden voorkomen door goed 1,5 meter afstand te houden, het niet bezoeken van plekken waar veel mensen zijn en vooral ook goed en vaak handen wassen.