Willemstad – Er zijn opnieuw twee nieuwe lokale besmettingen met het coronavirus op Curaçao. Afgelopen vrijdag werd er voor het eerst een persoon besmet waarvan de bron niet te herleiden is. Hiermee is Curaçao volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth in een nieuwe fase gekomen.

De twee nieuwe besmettingen van zaterdag hebben geen relatie met de andere lokale besmetting van vrijdag toen bleek dat een medewerkster van de MCB bank positief getest werd.

Het aantal actieve cases op het buureiland is nu 5.

