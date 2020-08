4 Gedeeld

Kralendijk – Korps Politie Caribisch Nederland heeft op donderdag 6 augustus tussen 18.30 en 20.00 uur verkeerscontroles gehouden op het gebruik van kinderzitjes op de Kaya Korona, Kaya J.N.E. Craane en in het Centrumgebied.

Er werden in totaal 20 voertuigen gecontroleerd. Doel van de controle was om mensen bewust te maken over de veiligheid van kinderen in de auto. Enkele personen kregen een waarschuwing maar al heel veel mensen maken gelukkig gebruik van kinderzitjes.

Er worden regelmatig controles uitgevoerd ter naleving van de nieuwe verkeersverordening. Samen zorgen we voor een veilig verkeer op Bonaire.

