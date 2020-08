16 Gedeeld

De evenementen agenda van Bonaire.nu is terug! Ook op Bonaire mochten er tijdelijk geen evenementen georganiseerd worden, maar er is groen licht! Daarom is de agenda weer op onze website zichtbaar in het menu.

In de evenementen agenda staan veel leuke activiteiten en evenementen op het gebied van sport, recreatie, kunst en cultuur op Bonaire.

Het plaatsen van evenementen is gratis. Wil je jouw evenement promoten? Geen probleem, wij plaatsen en promoten het voor $75,-. Het is dan te vinden in de kalender, tussen het nieuws, op onze social media en in de dagelijkse nieuwsbrief. Zo bereik je duizenden mensen.

Heb jij een evenement dat je graag in de agenda wilt plaatsen? Stuur dan de informatie met een poster of foto naar [email protected]

Ook jouw bedrijf promoten op Bonaire.nu? Download en bekijk hier de mogelijkheden.

Check hier direct de leukste events!

