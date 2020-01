9 Gedeeld

Kralendijk – UNICEF Nederland (NL) faciliteerde op vrijdag 17 januari een vergadering over een pedagogische visie van het BES(t) 4 Kids-programma en hun partners op Bonaire.

Aanleiding voor de bijeenkomst waren bevindingen en aanbevelingen in de situatieanalyse van de rechten van kinderen in Caribisch Nederland, die in oktober 2019 werd gepubliceerd. Een belangrijk uitgangspunt voor de bijeenkomst waren de ‘Bouwstenen voor een Pedagogische Visie’ van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) die zijn ontwikkeld op basis van een aantal sessies, georganiseerd door OLB in 2017, en blijven dienen als referentiekader voor de verdere uitwerking en implementatie van een eilandbrede gedragen visie hoe met kinderen om te gaan.

De bijeenkomst werd goed bezocht door een enthousiaste groep personen die werkzaam zijn in de kinderopvang, naschoolse opvang en in het onderwijs, evenals door ambtenaren.

UNICEF NL faciliteerde ook soortgelijke bijeenkomsten op Saba en Sint Eustatius.