Straatracen/feveren is niet alleen strafbaar maar brengt ook andere weggebruikers in gevaar

Kralendijk – In de afgelopen periode hebben er veel straatraces/feveren plaatsgevonden op de openbare wegen van Bonaire, met name gedurende de jaarwisseling en de dagen erna. Er zijn meerdere meldingen van overlast binnengekomen in de omgeving van de Kaya Nikiboko Noord en de Kaya Korona.

Daarom wil het KPCN een oproep doen aan iedereen die videobeelden en/of foto’s heeft van straatraces, feveren en geluidsoverlast hebben van motorvoertuigen, om deze door te sturen via een Facebook messenger bericht https://www.facebook.com/KorpsPolitieCaribischNederland/.

Melden van dit soort overlast kan ook via telefoonnummer 715-8000 of via het anonieme telefoonnummer 717- 7251.