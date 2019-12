301 Gedeeld

EZ Air Chief Pilot Franklin Antoin (r) en (nog net zichtbaar achter het afscheidingsschot) co-piloot Lorenzo Silié hebben lol tijdens het wachten op instappende passagiers.

Kralendijk- Hoewel de inwoners van het eiland van oudsher al de naam hebben uitstekende zeevaarders te zijn, valt door het groeiende legertje aan piloten ‘van eigen bodem’ op dat ook vliegen de Bonerianen in het bloed lijkt te zitten.

Inmiddels vliegen er 9 lokale piloten full-time voor de lokale maatschappijen EZ Air en Medicair N.V. Daarnaast zitten er nog diverse piloten van lokale komaf in de opleidingsprogramma’s om straks te mogen vliegen als commercial airline pilot.

Er vliegen overigens nog meer Boneireaanse piloten bij andere maatschappijen, zowel in de regio als verder van huis.

EZ-Air

Lokale maatschappij EZ Air speelt een belangrijke rol in het bijeen brengen van de grootste groep lokale piloten. “Van meet af aan was het de bedoeling een aantal van onze beste piloten weer naar huis te halen”, zegt EZ Air Eigenaar René Winkel.

Timothy Vaseur (l) en José Zambrano (r) tijdens hun simulatoropleiding voor de Beech 1900 in Denver, Colorado. Vaseur vloog vóór indiensttreding bij EZ Air enkele jaren voor het Sint Maartense Winair.

De eigenaar van Air Ambulance bedrijf Medicair N.V. en EZ Air BV zegt dat hij daarvoor soms nog best diep in de buidel heeft moeten tasten. “Toen we vorig jaar begonnen te vliegen waren sommige van onze jongens nog contractueel gebonden aan andere maatschappijen. Wij hebben de boete, die in sommige gevallen opliep tot een paar duizend dollar per persoon, betaald om onze jongens naar huis te halen vóór de start van de vluchten van EZ Air”.

EZ Air betaalt, in tegenstelling tot veel andere maatschappijen, ook voor de opleiding en de type-rating die nodig is voor het besturen van de Beeachcraft 1900 vliegtuigen waarmee de maatschappij vliegt. Daarmee zijn jaarlijks tienduizend dollars gemoeid.

Gebroeders Antoin

Twee gezichtsbepalende figuren in de groep Boneriaanse piloten zijn de broers Franklin en Danielson Antoin, inmiddels beiden in dienst bij EZ-Air als respectievelijk Chief Pilot en Captain.

Voor EZ Air directeur René Winkel stond van meet af aan als paal boven water dat hij zowel Danielson (l) als Franklin (r) bij ‘zijn’ groep piloten wilde hebben.

Oudste broer Franklin (1979) deed een enorme ervaring op als piloot bij onder meer Medicair, Divi Divi Air, BonairExcel/DAE, InselAir en immiddels bij EZ Air. Jongere broer Danielson (1992) begon zijn carrière meer dan 10 jaar terug bij EZ Air, toen deze een shuttledienst opstartte tussen Bonaire en Curaçao met de 9 stoelen tellende Britten-Normander BN2 Islander toestellen, voordat hij in dienst trad bij Winair om daar op te klimmen tot Captain op de Twinotter vliegtuigen van de Bovenwindse luchtvaartmaatschappij.

Danielson, of Danny zoals hij doorgaans wordt genoemd door familie en vrienden, vormt deel van een select gezelschap dat is opgeleid te kunnen landen op de Juancho Irausquien luchthaven van Saba, met de korste commerciële landingsbaan ter wereld.

Falki Aviation

Franklin Antoin speelt nog op een andere manier een belangrijke rol in de Boneriaanse luchtvaart. De piloot van het eerste uur stond in het jaar 2011 aan de wieg van Falki Aviation Bonaire op dat, met gebruikmaking van een privévliegtuig, jonge Boneriaanse piloten de kans biedt een opleiding tot vlieger te volgen.

Falki Aviation speelt een enorm belangrijke rol in de opleiding van lokale piloten op zowel Bonaire als, inmiddels, ook op Curaçao.

“Falki Aviation wil jonge mensen interesseren om piloot te worden. Daartoe organiseren wij informatie- en oriëntatiesessies. Ook verzorgen wij privélessen aan hen die willen leren vliegen. Dat doen we inmiddels zowel op Bonaire als op Curaçao”, zegt Antoin.

Inmiddels zijn er zo’n 30 piloten die hun vliegcarrière startten bij Falki Aviation. Volgens Antoin is er helaas ook sprake van de nodige drop outs, die wel beginnen, maar om verschillende redenen de opleiding uiteindelijk niet af weten te ronden.

Doorzettingsvermogen

Er is een behoorlijk doorzettingsvermogen èn een goed gevulde portemonnee voor nodig om het tot commercieel vlieger te schoppen. Wie lokaal het basisbrevet weet te behalen, zal in het buitenland nog een 5-maanden durende opleiding moeten volgen om ook daadwerkelijk te kunnen gaan vliegen als een commercieel piloot.

Jeandré Cicilia werkte jarenlang, naast zijn vaste baan als TV-monteur, elk weekend op de luchthaven om het geld voor de 5-maanden durende opleiding in Florida bij elkaar te sparen.

Een ander ontluikend Boneriaans talent, Jeandré Cicilia, spaarde niet alleen jarenlang van zijn inkomen bij werkgever Flamingo TV, maar werkte ook alle weekenden om zijn opleiding in Florida te kunnen bekostigen. Hij hoopt de opleiding over zo’n twee maanden af te ronden.

Na het jarenlange opleidingstraject dient zich een volgende uitdaging aan voor de lokale piloten: het bemachtigen van een baan als piloot om niet alleen te kunnen voorzien in een maandelijks inkomen, maar vooral ook om de in de luchtvaart zo essentiële vlieguren op te kunnen doen, en zo door te kunnen stromen naar de functie van gezagvoerder of co-piloot op een groter toestel.