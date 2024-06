Sport & Vrije tijd Kiri Thode maakt comeback: Alle ogen op Wereldkampioenschap Freestyle 2024 Hans Hofstra 18-06-2024 - 5 minuten leestijd

Windsurfer Kiri Thode in actie. Foto: Chudadejong

KRALENDIJK – Na een periode van een aantal jaren rust maakt Kiri Thode (34), voormalig wereldkampioen freestyle windsurfen, zijn comeback in de professionele windsurf wereld. In de periode van 2007-2015 stond hij constant op het podium. In 2013 leverde het hem de titel in het Wereldkampioenschap op. Komend jaar gaat Thode een nieuwe aanval doen richting deze titel.

Kiri Thode werd geboren op Bonaire en groeide op met windsurfen. Vanaf zijn vijfde levensjaar stond hij op de plank en op zijn veertiende werd hij professioneel. ,,Van 2007 tot 2015 was ik constant in de top drie van de wereld in freestyle windsurfen,” vertelt Thode. Ondanks deze successen voelde hij in 2017 de noodzaak om een stap terug te doen. “De productieplanken waren niet goed en een van mijn beste vrienden overleed dat jaar. Ik had tijd voor mezelf nodig.”

Zo besloot Thode zich een tijd te richten op een andere hobby, namelijk vissen. Een passie die hij van huis uit had meegekregen. ,,Ik kom uit een visfamilie en vond het heerlijk om te vissen en te ontspannen. Het gaf me de rust die ik nodig had”, aldus Thode. ,,Ik ben bezig met plannen en hoop over twee jaar weer serieus te gaan vissen. Dit jaar gaat de focus weer terug naar een passie die ik een aantal jaar geleden achter me had gelaten”.

Kiri Thode gaat zich dit jaar weer richten op het onderdeel freestyle.

Thode pakt freestyle-surfen weer op

Na enkele jaren van afwezigheid blijkt dat de windsurfsport nog steeds voor Thode blijft trekken. Hij lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging. ,,Dit jaar ga ik weer volledig voor de freestyle. Ik neem deel aan de PWA (Professional Windsurfers Association) wedstrijden in Spanje (Fuerteventura) en Duitsland (Sylt) en hoop weer aan de top te komen,” legt hij enthousiast uit. Ook doet Thode dit jaar mee aan het Europees Kampioenschap, met wedstrijden in onder andere Griekenland en mogelijk Nederland.

Veel Bonairiaanse windsurfers op professioneel niveau

Bonaire heeft meerdere windsurfers die op het hoogste niveau van de wereld acteren. Naast Kiri Thode varen ook PWA-windsurfers zoals Taty Frans, Youp Schmit, Amado Vrieswijk en Nigel Hart op het hoogste niveau. Helaas zijn de surfdisciplines waar zij op uitkomen niet Olympisch. Bij de PWA-competitie kunnen de windsurfers uitkomen voor Bonaire. Wanneer zij Olympisch willen zeilen, zullen zij de keuze moeten maken om namens Nederland te varen. De PWA wordt gezien als een sterke competitie. Niet alleen is het onderdeel freestyle aan de orde. Ook slalom (Vrieswijk won vorig jaar een zilveren medaille) is onderdeel van de PWA-competitie.

Kiri Thode wil in 2025 proberen om wereldkampioen te worden. Foto: Chudadejong

Trainen met Youp Schmit

Thode traint op dit moment intensief om zijn vaardigheden weer op niveau te krijgen. ,,Mijn trainingsmaatje is altijd Youp Schmit geweest. We pushen elkaar om beter te worden. Het is fijn om deze trainingsmaat te hebben”, aldus Thode. De vastberaden windsurfer laat het volgende er over weten: ,,Op dit moment proberen wij vaker te trainen aan de westkant van Bonaire. Nabij Red Slave zijn golven die vergelijkbaar zijn met de eerste wedstrijden in Fuertaventura. Het zijn korte golven. Samen met Youp proberen we ons optimaal voor te bereiden voor het wereldkampioenschap dit seizoen. Dit jaar is een tussenjaar, maar volgend jaar ga ik serieus voor de titel”.

Kiri’s favoriete trick is de Air Bob Culo.

Thode’s specialiteit

Op winderige dagen is het de moeite waard om naar Sorobon te reizen. Ook voor mensen die de surfsport niet goed kennen. Spectaculaire oefeningen worden op de wateren van Lac Bai aan het publiek getoond. Toch blijft het voor velen een raadsel welke trucjes de surfers precies uitoefenen. Voor Thode is er één oefening, waar hij graag de beste in wil zijn. Kiri Thode zegt dat zijn beste surfoefening de “Air Bob Culo” is. ,,Het is mijn favoriete trick”, aldus Thode. ,,Het is een bijzonder gevoel als je de sprong goed uitvoert. De oefening vereist dat je supersnel bent en ook makkelijk kan draaien. Het heeft twee sprongen achter elkaar. Het is een oefening die anders aanvoelt dan andere oefeningen. Veel professionals kunnen hem dan ook niet goed uitvoeren. Het is een speciale techniek, die ik dit jaar op het wereldkampioenschap ga laten zien”.

De Bonairiaanse windsurfers zullen van 25 juli tot en met 3 augustus in Fuertaventura zijn. Van 27 september tot en met 6 oktober zijn ze in Sylt. Na deze twee kampioenschappen wordt de wereldkampioen freestyle 2024 aangewezen.

