Economie Toerismedirecteur Bonaire gaat TCB verlaten Redakshon 19-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft aangekondigd dat directeur Miles Mercera aan het einde van 2024 zijn functie zal neerleggen. Mercera, die sinds 2021 de organisatie leidde, blijft tot zijn vertrek betrokken bij TCB om een soepele overgang te waarborgen. De Raad van Bestuur van TCB en BHM starten binnenkort het proces om een opvolger te vinden.

Mercera uitte vandaag tijdens een persconferentie zijn dankbaarheid voor de kansen en het vertrouwen die hij de afgelopen jaren heeft ontvangen. Tijdens zijn ambtstermijn heeft hij bijgedragen aan belangrijke initiatieven zoals de nieuwe bestemmingsbranding “It’s in our Nature”, de introductie van de Visitor Entry Tax en een datagestuurde marketingstrategie. Hij zal zich de komende maanden richten op het afronden van lopende projecten zoals het Actieplan 2025, de lancering van JetBlue en Corendon, de Tourism Summit in september 2024 en de uitvoering van het Regatta Festival 2024.

De raad van commissarissen van de TCB zegt de beslissing van Mercera te betreuren, maar wel te begrijpen

122