Sint Eustatius Rechelline Leerdam nieuwe gedeputeerde Openbaar Lichaam Sint-Eustatius 16-07-2024

Leerdam samen met de overige leden van het bestuur, Alida Francis en collega gedeputeerde Reuben Merkman. Foto: OLSE

ORANJESTAD- Op maandag is in de eilandsraad van Sint-Eustatius Rechelline Leerdam beëdigd als nieuwe gedeputeerde. Leerdam volgt hiermee voormalig gedeputeerde Arlene Spanner-Schmidt op. Spanner-Schmidt werd afgelopen week donderdag in een ietwat tumultueuze vergadering door haar eigen partij naar huist gestuurd.

Leerdam heeft al geruime tijd ervaring als raadslid binnen de eilandsraad van Sint-Eustatius. Daarnaast fungeert zij ook al enige tijd als leider van de Progressive Labour Party (PLP), die met drie van de vijf zetels een meerderheid heeft in de eilandsraad en daarmee ook het bestuurscollege mag vormen.

Het bestuurscollege van Sint-Eustatius bestaat nu uit gezaghebber Alida Francis, gedeputeerde Reuben Merkman (PLP) en Rechelline Leerdam (PLP).

Instemming

Hoewel niet iedereen gelukkig was met de manier waarop Spanner-Schmidt afgelopen week weinig ceremonieel aan de kant werd geschoven, kan het aantreden van Leerdam toch rekening op de nodige steun op het eiland.

Ook binnen de eilandsraad kreeg Leerdam de nodige steun toegezegd, zowel van haar eigen partij als van oppositiepartij, de Democratisch Partij (DP).

