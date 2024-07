Luchtvaart & Reizen Minder vluchten, maar meer passagiers voor vliegveld Bonaire Redakshon 16-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire International Airport (BIA) heeft in het tweede kwartaal van 2024 5,5% meer passagiers mogen verwelkomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stijging is voornamelijk te danken aan een toename van bezoekers uit Noord-Amerika en Nederland, evenals de nieuwe route van Winair naar Curaçao en Sint-Maarten.

Hoewel het aantal passagiers toenam, daalde het aantal vluchten met 9,6%. Deze daling is te verklaren door onderhoud aan vliegtuigen, de inzet van grotere toestellen en een lichte afname van het aantal vluchten uit Nederland.

Ondanks deze daling werd het totale aantal stoelen naar Bonaire vergroot.

