Interview Criticaster Felipe Melaan: ‘Bonaire verliest zijn identiteit door Nederlandse invloed’ Hans Hofstra 06-07-2024 - 5 minuten leestijd

KRALENDIJK – Terwijl Bonaire op 1 juli de afschaffing van de slavernij in 1863 werd herdacht, heerst er verdeeldheid over de huidige vrijheid van het eiland. Niet iedereen op het eiland heeft het gevoel om op een vrij eiland te wonen. Felipe Melaan, een uitgesproken criticus van de Nederlandse invloed, beweert dat Bonaire zijn identiteit en vrijheid verliest door Nederland. Volgens Melaan is Bonaire door de Nederlandse inmenging “verziekt” en verliest het eiland steeds meer zijn identiteit en vrijheid.

Melaan woonde 22 jaar in Nederland. Toch is hij alweer een lange tijd op Bonaire. Op dit moment is hij woonachtig in de wijk Noord Saliña. Melaan is een kritische en uitgesproken Bonairiaan die twijfelt over de vrijheid op zijn eiland. Volgens hem is het zeer twijfelachtig of Bonaire wel echt vrij is gekomen van de slavernij. Bij hem in de tuin staat namelijk een groot bord met teksten zoals: ‘1863, Slavernij afgeschaft’, ‘Vrij van Nederland’, Nu helpen of (re)koloniseren en ‘Veel minder makamba’s’.

24 jaar geleden keerde Melaan terug naar Bonaire. Sindsdien heeft hij het eiland drastisch zien veranderen. ,,Bonaire is natuurlijk heel erg anders geworden. Nog steeds is het extreem aan het veranderen”, zegt de uitgesproken Melaan. “Dat vind ik een beetje te veel, eigenlijk… Vind ik niet goed.”

Boosheid over Nederlandse beslissingen

Melaan voelt zich ook onderdrukt door de Nederlandse beslissingsmacht op het eiland. “Nederlanders die beslissen, daar heb ik een probleem mee” legt hij uit. “Degenen die beslissen hoe wij hier als echte Bonairianen moeten leven, daar heb ik een probleem mee.”

Volgens Melaan is de Nederlandse invloed schadelijk voor het eiland. Hij geeft aan dat de lokale bevolking zich moet aanpassen aan de Nederlandse manier van leven, wat volgens hem niet past bij Bonaire. ,,Ik vind dat de regels die de Nederlanders hier mee naartoe nemen, niet passen bij dit eiland,” aldus Melaan. “En hun manier van doen ook.”

Een van de grootste frustraties van Melaan is de privatisering van stranden en de beperkte toegang tot de kust. ,,Ik kan niet eens langs de kustlijn lekker wandelen. Er zijn allemaal huizen en resorts gebouwd. De stranden zijn privé. Hoe kun je privéstranden hebben?” zegt hij boos.

Resorts laten gedeeltelijk openbaar publiek toe

De gehele kustlijn van Bonaire is toegankelijk voor publiek. Dit staat vermeld in het eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire. Uit een onderzoek dat Bonaire.nu in januari 2024 toepaste bleek dat van alle resorts of restaurants aan de Bonairiaanse kust, 50% externe bezoekers toeliet. Bij restaurants zoals Ocean Oasis of Spice Beach Club werden externe bezoekers welkom geheten en mochten zij zelfs over het terras met duikspullen naar het openbare strand lopen. Resort zoals Delfins, Chogogo Dive & Beach resort (alleen met dagpas), Harbour Village en van der Valk Beach & Dive Resort weigerden om externe bezoekers via hun resort het openbare strand op te laten gaan. Buddy Dive Resort, Captain Don’s Habitat en Divi Flamingo Beach Resort gaven aan dat wij wel via hun terrein het openbare strand of pier mochten op gaan.



Gedeputeerde Clark Abraham liet aan de redactie van Bonaire.nu weten: ,,Als je een artificieel strand wilt, zijn er een aantal criteria waar je aan moet voldoen. Een van deze criteria is dat het strand te allen tijde vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ze mogen natuurlijk iets in rekening brengen als gebruik wordt gemaakt van een dienst zoals het zwembad, een handdoek of de douche, maar niet voor toegang en gebruik van het strand. Daar gaan wij op handhaven”.

Corruptie

Naast de bemoeienis van Nederland hekelt Melaan ook de corruptie binnen de lokale overheid. ,,Ik ben tegen iedereen die corrupt is,” zegt hij. “Bijvoorbeeld, die rotonde hier op de Kaya Amsterdam. Het project is volledig mislukt. Maar waar is het geld gebleven?”

Melaan heeft een bord in zijn tuin staan waarop staat: ‘1863 slavernij afgeschaft’. Volgens de criticaster blijft het twijfelachtig of dit wel volledig is gebeurd. ,,We wonen nog steeds in een kolonie”, aldus Melaan. Met zijn bord in de tuin wil hij aandacht vragen voor de situatie op Bonaire. ,,Mijn mening is dat wij nog steeds onderdrukt worden door de Nederlanders. Zo simpel is dat.”

Vrijheid terug krijgen

Volgens Melaan moet Bonaire streven naar meer autonomie en controle van de Verenigde Naties (VN). ,,Ik wil graag dat Bonaire op de lijst komt van de United Nations. Op deze lijst staan eilanden die geen zelfbestuur hebben. Ik wil graag dat de VN gaat controleren waar Nederland mee bezig is op Bonaire,” stelt hij voor.

Tot slot stelt Melaan: “Bonaire moet haar eigen pad volgen. De regels die Nederland hier wil invoeren, zie ik niet zitten. Voor mij draait het om mijn vrijheid. De wereld is van iedereen, en je bent welkom om hier te komen wonen. Maar als iemand anders bepaalt hoe wij moeten leven, dan heb ik daar een probleem mee.”