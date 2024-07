Geschiedenis Waarnemend Gezaghebber Ingrid Sealy roept op tot gerechtigheid en gelijkheid bij herdenking afschaffing slavernij Redactie 03-07-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Waarnemend gezaghebber Ingrid Sealy stond op maandag tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij middels een toespraak stil bij de historisch betekenis van die afschaffing en de herdenking daarvan.

“Vandaag herdenken we de afschaffing van een systeem dat meer dan 240 jaar lang veel mensen op onmenselijke en wrede manier heeft behandeld, maar het is ook een gelegenheid voor ons om diegenen te eren die door hun veerkracht en hun roep om vrijheid, onderdrukking, misbruik en uitsluiting hebben weten te overleven”, aldus Sealy.

Sealy benadrukte dat de slavernij diepe wonden heeft achtergelaten die nog steeds voelbaar zijn in onze samenleving. Ze wees op de impact op zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid, en de sociale gevolgen zoals ongelijkheid, discriminatie en economische achterstand. Ondanks deze pijnlijke erfenis, riep ze op tot inspiratie door de kracht en vastberadenheid van de voorouders: “De kracht en vastberadenheid van onze voorouders moeten voor ons allemaal als inspiratie dienen om te blijven vechten voor gerechtigheid en gelijkheid in onze samenleving.”

De herdenking was ook een moment om de inspanningen van diverse sociale en culturele organisaties te erkennen die bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over het slavernijverleden. De waarnemend gezaghebber sprak haar dank uit aan deze organisaties en aan de leden van de dialooggroep, waaronder haar vader Arthur Sealy, voor hun voortdurende gesprekken met de overheden van Nederland en Bonaire over het slavernijverleden.

Het herdenkingsjaar heeft veel aandacht gebracht voor het thema slavernij, met lezingen, boeken, programma’s, poëzie, muziek en tentoonstellingen die hebben bijgedragen aan de bewustwording en trots in de samenleving.

Gezamenlijk

Sealy sloot af met een oproep tot een gezamenlijke inspanning voor een toekomst gebaseerd op gelijkheid en rechtvaardigheid, waarbij ze benadrukte: “Samen kunnen we ervoor zorgen dat Bonaire blijft groeien en bloeien. Laat de lessen uit het verleden ons leiden naar een betere en rechtvaardiger toekomst en laten we allemaal samen altijd scherp en attent blijven in onze strijd tegen racisme en onrecht.”