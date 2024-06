Sport & Vrije tijd Olympiade voor ouderen op 29 juni Hans Hofstra 26-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het jaarlijkse evenement “Olimpiada pa Grandinan” zal op 29 juni 2024 plaatsvinden in de Sporthal bij Indebon. Dit speciale evenement, georganiseerd door de Entidat Publiko Boneiru en het Instituto di Deporte Boneriano (Indebon), is een viering voor de ouderen van Bonaire en benadrukt hun rol in de gemeenschap.

De dag begint om 08:00 uur met de aankomst van de ouderen, gevolgd door een parade om 08:15 uur. Om 08:30 uur zal de olympische vlam worden ontstoken. Na een gezamenlijk ontbijt om 09:00 uur, beginnen de sport- en spelactiviteiten om 10:00 uur. Deze zullen doorgaan tot de lunch om 12:00 uur en worden in de middag hervat om 13:30 uur. De prijsuitreiking zal om 14:30 uur plaatsvinden, gevolgd door een optreden van de Foyan Boys om 15:00 uur. De dag zal officieel worden afgesloten om 17:00 uur.

Dit jaar is het evenement opgedragen aan Chio Semeleer en Willy Piar, als eerbetoon aan hun bijdragen aan de gemeenschap van Bonaire. Het thema van de dag: ‘Laat ons zien dat onze ouderen ook meetellen’, benadrukt het belang van de ouderen in Bonaire.

