Nieuws van Bonaire Avianca voert eerste directe vlucht uit tussen Medellín en Aruba Redactie 04-06-2024 - 1 minuten leestijd

De José Maria Córdova luchthaven van Medellín zegt in haar nopjes te zijn met de nieuwe directe verbindingen. Foto: JMC-luchthaven.

MEDELLÍN, COLOMBIA – Avianca heeft op maandag de eerste rechtstreekse vlucht uitgevoerd tussen Medellín en Aruba.

De directe vluchten maken deel uit van het plan van Avianca om meer passagiers te vervoeren vanuit grote steden in Colombia naar de regio, zonder dat daarbij een tussenlanding in Bogotá nodig is.

De maatschappij hanteerde vroeger een strikt hub & spoke model* voor haar vluchten, waarbij bijna alle vluchten een tussenlanding op de El Dorado luchthaven van Bogotá nodig maakt. De maatschappij wijkt daar nu, in navolging van zogenaamde low-cost concurrenten, steeds meer van af.

Buenos Aires

Behalve vluchten naar Aruba vliegt Avianca sinds maandag ook rechtstreeks van Medellín naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De rechtstreekse vluchten naar Aruba worden vier maal per week uitgevoerd; die naar Buenos Aires dagelijks.

De nieuwe rechtstreekse vluchten uit Medellín komen bovenop de vluchten die de luchtvaartmaatschappij al vanaf Bogotá uitvoert naar beide bestemmingen.

*Een hub & spoke model is een systeem voor het uitvoeren van vluchten waarbij een centrale luchthaven (de ‘hub’) fungeert als het knooppunt waar alle vluchten samenkomen en van waaruit passagiers naar hun eindbestemming (de ‘spokes’, ofwel spaken) worden vervoerd.