Parkeerplaats Brion Park binnenkort open voor verkeer

De nieuwe parkeerplaats, die naar verwachting komende week opengaat voor gebruik. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- De nieuwe parkeerplaats naast het postkantoor te Kralendijk zal naar verwachting komende week open gaan voor gebruik. Dat zegt gedeputeerde van infrastructuur Anjelica Cicilia op vragen van ABC Online Media.

Dat is overigens rijkelijk laat, want eigenlijk had de nieuwe parkeerruimte reeds in januari van dit jaar klaar moeten zijn.

Het gaat in eerste instantie op 64 parkeerplaatsen die nabij het centrum beschikbaar komen. In een volgende fases worden nog meer parkeervakken gerealiseerd.

Dat is geen overbodige luxe, zeker niet nu de directie Toezicht & Handhaving ook strenger gaat optreden tegen foutparkeerders.

Er is, in het centrum van Kralendijk, momenteel een acuut gebrek aan parkeerruimte.