Interview Terug naar Bonaire: Kaile Finies over haar terugkeer van Amerika naar Bonaire Hans Hofstra 01-06-2024 - 10 minuten leestijd

Kaile Finies studeerde in Amerika.

In onze nieuwe rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de zesde serie spraken wij met Kaile Finies. Zij was topsportster, studeerde in Amerika en kwam weer terug met ambitieuze plannen. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Kaile Finies werd geboren op Curaçao. Haar familie woonde die tijd al op Bonaire. Een tweetal dagen later ging de familie terug naar Bonaire. Een echte Bonairiaanse, zo kan Kaile Finies zichzelf dus noemen. Voor haar stond sport lange tijd centraal in haar leven voordat zij begon aan een maatschappelijke carrière: ,,Ik lag op jonge leeftijd elke dag in het water. Ook stond ik veel op de tennisbaan”, zegt ze lachend. Haar sportieve geest bracht haar uiteindelijk naar Amerika op zestienjarige leeftijd, waar ze haar studie in combinatie met sport vervolgde. Ze verbleef daar tot haar vijfentwintigste, maar besloot uiteindelijk terug te keren naar haar geboorteland.

Doorbreken met tennis

Op jonge leeftijd werd al snel bekend dat zij niet alleen kon zwemmen en tennissen, maar dat er ook talent school in Finies. In tennis en ook zwemmen bleek zij goed te zijn. Bij zwemvereniging Barracuda’s zwom zij op hoog niveau. De 100 meter schoolslag was haar beste onderdeel. Hier zwom zij een record. Maar haar grootste passie was misschien wel tennis. Haar Nederlandse moeder Elizabeth Vos leerde Kaile op jonge leeftijd om te tennissen op de banen bij Plaza Beach Resort Bonaire. Ze excelleerde. Zelfs zo goed, dat ze opviel in Amerika.

,,In 2013 zat ik in VWO-4. Dat jaar ben ik naar de tennisacademie in Amerika gegaan. Hier combineerde ik online school met tennis. Ongeveer zes uur per dag speelde ik op hoog niveau. Mijn doel was om goed te worden. Hoe beter je namelijk bent, hoe groter de kans is dat je een scholarship kan krijgen als je gaat studeren. Op dat moment speelde ik in de jeugdcategorie voor de International Tennis Federation. Ik heb onder andere tegen de huidige nummer 56 van de wereld Sofia Kenin gespeeld”.

Kaile Finies speelde in haar jeugd op hoog niveau tennis.

Tegenslag in carrière

Haar carrière leek voorspoedig te gaan. Toch kreeg het buitenlandse avontuur van Finies een tegenslag: ,,Helaas kreeg ik niet veel later twee stressfracturen aan beide scheenbenen. Het was zo erg, dat ze zelfs konden breken als ik niet per direct rust zou nemen”, aldus Finies.

Het zorgde voor een abrupt einde van een topsportcarrière voor de Bonairiaanse. Niet alleen de blessure was een zware klap, ook zou Finies een half jaar later gaan starten met haar bachelorstudie in Amerika. Deze leek door haar blessure op losse schroeven te staan. Even leken haar dromen in duigen te vallen.

,,Van de coaches had ik te horen gekregen dat het mogelijk was om een athletic scholarship te krijgen. Omdat ik ook goede cijfers had, kreeg ik ook een academische scholarship. Met andere woorden, hierdoor kon ik bijna gratis studeren. Helaas moest ik door mijn blessure eerst revalideren. Doordat de begeleiding bij mijn blessure ronduit slecht was, ging deze kans verloren. Mijn athletic scholarship viel daardoor in duigen”, laat Finies weten.

In 2015 besloot zij toch haar studie te starten in Amerika. Dit rondde zij succesvol af. Direct na haar studie besloot ze terug te keren naar Bonaire. Voor haar was een maatschappelijke carrière niet iets waarvoor zij in Amerika wilde blijven: ,,Nee, eigenlijk is het net zoals in Nederland. Mensen focussen zich sterk op werk. Er is weinig tijd over ‘om te leven’. Hier op Bonaire heb ik meer rust. Je leeft ook meer buiten”.

Finies behaalde in haar studententijd twee diploma’s.

Lastig voor terugkerende talenten

Met een Bachelordiploma Fine Arts en een Master Communicatie op zak lijkt de wereld voor Finies open te gaan. Toch is het de vraag of het mogelijk is om ook op Bonaire verder te ontwikkelen. Voor de teruggekeerde Finies is het antwoord duidelijk: ,,Ja, het is mogelijk. Echter vind ik, maar ook mijn andere Bonairiaanse studiegenoten die in Amerika hebben gestudeerd, wel dat wij meer geholpen mogen worden. Want door de gestegen huizenprijzen en hypotheekregelgevingen, zijn er voor ons eigenlijk geen kansen op Bonaire. Daarnaast zijn de salarissen laag. Ook vind ik het opvallend dat een aantal van mijn vriendinnen een afwijzing hebben gekregen bij een sollicitatie door opvallende redenen. Hen werd dan verteld dat ze te weinig ervaring zouden hebben. Of anderzijds, dat door hun studieachtergrond ze te slim zouden zijn voor het bedrijf”.

Adviesbureau Finies

Bekend is dat veel jongere Bonairiaanse studenten gaan studeren in het buitenland. Doordat hier meer mogelijkheden en steun is, blijven zij daar vaak hangen. De kans op een terugkeer naar Bonaire is klein. Ook topsporters hebben het niet makkelijk. De mogelijkheden die talenten in Nederland wel hebben, zijn vaak beperkter op Bonaire. Dit is zonde. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld meerdere windsurfertalenten die internationaal aan het doorbreken zijn. Ook Finies denkt dat hierin stappen te maken zijn: ,,Het is moeilijk om na je middelbare school een studie en topsport in Nederland te blijven combineren. Hierdoor gaat talent verloren. Mijn ervaring in Amerika is dat het mogelijk is om je sport te blijven beoefenen in combinatie met een studie. Met mijn adviesbureau ga ik deze talentvolle kinderen dat duidelijk uitleggen”.

Op Bonaire is Finies (rechtsboven) druk als manager van een bedrijf die snorkeltripjes organiseert.

Bonairiaans talent gaat vaak verloren

Bij de pakken neer is Finies niet gaan zitten. Op dit moment heeft zij een managementfunctie bij een bedrijf dat snorkeltrips organiseert. ,,Ik heb een leuke baan. Maar ik ben wel om me heen aan het kijken”, aldus de duidelijk ambitieuze Finies. ,,Zo wil ik een adviesbureau gaan opzetten die kinderen hier op Bonaire beter advies gaat geven hoe je in Amerika kan studeren. Het systeem is hier namelijk te veel ingericht op studeren in Nederland nadat je de middelbare school op Bonaire hebt afgerond. Ik denk juist dat het Amerikaanse systeem veel interessanter voor hen kan zijn. Ben je goed in sport of haal je hoge cijfers op school, dan word je in Amerika beloond. Dit is in Nederland niet het geval. Ook zijn er veel studenten die in hun eerste studiejaren twijfelen over hun studierichting. In Nederland verlies je dan vaak dit studiejaar. Je moet opnieuw beginnen. In Amerika is dat niet zo. Je neemt je ervaring van je oude studie mee naar je nieuwe studie. Hierdoor verlies je minder tijd en geld. Ook is het studeren op een campus een groot voordeel. Het is een kleine gemeenschap voor studenten. Alles is gecentraliseerd, waardoor de kans op niet-slagen klein wordt. Ook vind ik dat het krijgen van juiste informatie belangrijk is. Toen mijn studiegenoten uit Bonaire en ik gingen studeren in Amerika zijn wij verkeerd geïnformeerd door iemand op dit eiland. Dit heeft vooral mijn studiegenoten veel geld gekost”.

LEES MEER:

Bonairiaanse windsurf zussen Lone, Kite en Bobbi-lynn de Jong breken internationaal door

LEES MEER:

Storm Nicolai en Arxon Gomperts laten talent zien op jeugd-PWA Bonaire

Dutch Caribbean Research Week

Het opzetten van een adviesbureau binnen een jaar is een pittige uitdaging. Een ander doel dit jaar voor Finies is haar betrokkenheid bij de organisatie van de Dutch Caribbean Research Week. ,,Ik ben benaderd door een organisatiebureau in Nederland. Komend jaar mag ik meehelpen om deze conferentie te organiseren,” aldus Finies. Het evenement, dat plaatsvindt van 20 tot 27 november, biedt elk eiland in het Nederlandse Koninkrijk de kans om haar belangrijkste onderzoeksonderwerpen te presenteren. ,,Ik wil mijn leeftijdsgenoten de kans geven om onderzoek te doen hier op Bonaire, met financiering vanuit Nederland”, aldus Finies.

Op Bonaire geniet Finies van het buiten kunnen leven.

Bewaren van Cultuur en Taal

Zo lijkt zij vastberaden te zijn om bij te dragen aan een onderzoek en de ontwikkeling van haar eiland. ,,Er zijn veel jonge, hoogopgeleide talenten die terug willen komen, maar tegen beperkingen aanlopen”. Finies passie voor cultuur en communicatie komt ook tot uiting in haar zorg voor het behoud van de Bonairiaanse cultuur. ,,De taal, Papiamentu, is een groot onderdeel van onze cultuur. Het feit dat het nu een keuzevak op scholen is geworden, baart me zorgen. We moeten onze cultuur vasthouden en doorgeven aan de jongere generaties. Misschien zou het een onderwerp kunnen zijn in de Dutch Caribbean Research Week. Er zijn veel jonge, hoogopgeleide talenten die terug willen komen, maar tegen beperkingen aanlopen. Met de Dutch Caribbean Research Week hoop ik dat meer mensen de kans krijgen om hier onderzoek te doen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van onze eilanden”.

Lees hier meer over de serie ‘Terug naar Bonaire’