Sport & Vrije tijd Storm Nicolai en Arxon Gomperts laten talent zien op jeugd-PWA Bonaire Hans Hofstra 27-05-2024 - 7 minuten leestijd

Alle medaillewinnaars tijdens van de jeugd-PWA op Bonaire. Foto: Aquaspeed Bonaire

SOROBON – Niet alleen bij de meisjes was er veel Bonairiaans succes. Ook bij de jongens zijn er meerderen die afgelopen weekend medailles pakten op de eerste jeugd-PWA op Bonaire. Onder andere Storm Nicolai en Arxon Gomperts excelleerden tijdens het surfevenement op Sorobon.

Jeugd tot 21 jaar kreeg afgelopen weekend de kans om op de wateren van Sorobon te laten zien hoe goed zij kunnen windsurfen. Tijdens de tweede Professional Windsurfers Association (PWA) op Bonaire werden er meerdere wedstrijden gevaren. Opvallende talenten waren de zussen Lone, Kit en Bobbi-Lynn. Maar ook bij de jongens lijken er steeds meer talenten uit Bonaire te komen. Bonaire.nu sprak met Storm Nicolai en Arxon Gomperts.

Storm Nicolai wil wereldkampioen worden

Storm Nicolai en Tycho Smits zijn de jongens die in de categorie -17 jaar iedereen naar huis varen. De twee jongens uit Bonaire zijn vaak op het water te vinden. Dat werpt zijn vruchten af. Twee weken geleden Nicolai hij nog in Aruba. Dit weekend zag hij Tycho Smits hem passeren. Toch kijkt de positief ingestelde Nicolai terug op een mooi evenement: ,,De verschillen met Tycho zijn klein. Na twee dagen zaten er een kleine twee punten tussen ons in. Het was niet alleen spannend hier, ik heb ook veel geleerd van de wedstrijden. Je moet bijvoorbeeld omgaan met andere mensen op het water. Maar ook moet je omgaan met het voelen van druk. Ik wil graag goed presteren op de PWA, want hier zou ik uiteindelijk wereldkampioen in kunnen worden”.

Storm Nicolai: ‘Ik vlieg over het water heen’

Om dit doel ook te bereiken zullen de jongens nog hard moeten trainen. Vooral in Denemarken en Turkije lijkt het niveau hoger te gaan worden. ,,Nu ga ik vaak na school richting Sorobon. Hier vaar ik snel zo’n drie à vier uur per dag. Het is heerlijk om hier te zijn. Ik vlieg over het water heen. Het is geweldig. Ook leer ik veel van Taty Frans. Hij is een voorbeeld voor mij omdat hij zo goed is. Met slalom is hij ook beter dan zijn broer Tonky. Wat is mijn uiteindelijke doel? Ik wil graag professioneel worden. Het zou prachtig zijn als ik in de toekomst mijn geld kan verdienen in de surfsport”.

Storm Nicolai (links), Tycho Smits (midden) en Caylen Allee (rechts) pakken namens Bonaire alle prijzen in de categorie -17 jaar. Foto: Aquaspeed Bonaire

Taty Frans over Arxon Gomperts en Storm Nicolai

Zowel Storm Nicolai als Arxon Gomperts lieten merken dat windsurfer Taty Frans hun voorbeeld is. Frans is nog steeds actief en gaat ook dit jaar weer wedstrijden varen in de PWA. Frans laat over de talenten het volgende weten: ,,Storm en Tycho zijn echt goed voor hun leeftijd. Zij halen bij elkaar het beste naar boven. Storm is iets ouder. Het is belangrijk om erachter te komen wat je wilt bereiken. Veel jongens willen nu surfen, maar later andere dingen doen. Als hij echt goed wil worden, dan moet hij ervoor gaan. Belangrijk is dat hij zijn droom gaat volgen. Van Arxon vind ik dat hij in twee jaar tijd zeer grote stappen heeft gemaakt. Een normaal talent gaat van stap 1, naar stap 2, totdat hij bij stap 10 komt. Arxon gaat van stap 1, meteen naar stap 5 en dan naar 10. Met andere woorden, hij leert heel snel. Als hij zo doorgaat, dan wordt hij over drie of vier jaar de beste windsurfer van alle jongens. Storm, Tycho en Arxon zijn de enige jongens op Bonaire die de hele dag op het water zijn. Wanneer deze jongens mij gaan verslaan? Dat komt nog wel”.

Arxon Gomperts leert in twee jaar tijd de surfsport

Hij staat nog maar twee jaar op de plank. Toch kan Arxon Gomperts met zijn 12-jarige leeftijd al wel zeggen dat hij twee evenementen bij de PWA heeft gewonnen. In Aruba werd het jonge talent eerste. En ook in Bonaire hing de vlag bij de familie Gomperts uit. Met overmacht bleef hij de voor Bonaire zeilende Barrie Sassen en Jaevian IJtsma voor. ,,Toen ik jonger was, heb ik ook gevoetbald. Hier kreeg ik last van mijn enkel. Ik kwam daarna in aanraking met de surfsport. Dit was bij Jibe City. Al snel merkte ik dat ik meer wilde leren. Deze kans kreeg ik bij de Frans Paradise. Van surfers zoals Taty Frans en Juvannie Agostien heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld de gijp. Nog steeds leer ik daar heel veel. Taty is ook voor mij, mijn grote voorbeeld”, aldus Gomperts.

Arxon Gomperts: ‘Als ik train, dan train ik echt hardcore’

Vrijwel elke dag stond het jonge talent in eerste instantie op zijn board. Binnen no-time leerde hij op jonge leeftijd om te gaan met de materialen, de wind en andere omstandigheden. Een sport waarin Gomperts vooral de trainingen erg serieus neemt: ,,Nu ben ik ook al veel in de gym te vinden. Drie keer per week. Ik weet dat sterker worden, belangrijk is. Daardoor ben ik wel minder aan het surfen. Ook merk ik dat school meer tijd kost. En als ik op het water ben en train, dan train ik ook echt ‘hardcore’. Ik wil alles goed doen”. Barrie Sassen (links), Arxon Gomperts (midden) en Jaevian IJtsma winnen ook alle medailles in de categorie -15 jaar.

En net zoals de zusjes Lone, Kit en Bobby-Lynn de Jong, lijkt ook Gomperts zich op te gaan maken voor een buitenlands avontuur: ,,Ja, ik wil ook naar Denemarken en Turkije. En misschien later dit jaar ook nog naar Miami. Het zou gaaf zijn als ik de eerste wereldkampioen PWA -15 jaar zou worden.” Eerder liet Storm Nicolai ook weten zich op te gaan maken voor wedstrijden in het buitenland. Ook hij gaat richting Denemarken, Turkije en Miami.

De dames pakten meerdere medailles dit weekend. Zo won Bobbi-Lynn de Jong goud in de categorie -17 jaar. Kit en Lone de Jong en Lois Schut pakten medailles in de categorie -15 jaar. Bij de jongens vielen namens Bonaire Bimbi Clappers (-21), Tycho Smits, Storm Nicolai, Caylen Allee (-17), Arxon Gomperts, Barrie Sassen, Jaevian IJtsma (-15), Tobi Korver en Julie Blom (-13) in de prijzen.

Bekijk hier meer sportnieuws