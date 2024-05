Sport & Vrije tijd Bonairiaanse windsurf zussen Lone, Kit en Bobbi-Lynn de Jong breken internationaal door Hans Hofstra 24-05-2024 - 10 minuten leestijd

De windsurfsters Lone, Kit en Bobbi-Lynn presteren voortreffelijk tijdens de jeugd PWA op Bonaire. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

SOROBON – Het was een prachtig schouwspel op de eerste dagen van de PWA Jeugd Slalom wedstrijden op Sorobon. 29 windsurfers uit verschillende landen namen het tegen elkaar op. Bij de meisjes staan na dag twee drie zeilers uit Bonaire bij de beste vier. Drie daarvan kennen elkaar goed. De zussen Lone, Kit en Bobbi-Lynn breken internationaal als windsurfsters door.

De Professional Windsurfers Association (PWA) voor jeugd wordt dit jaar op Bonaire georganiseerd. Op woensdag werd het startsein gegeven. Zaterdag is de laatste dag. Veel Bonairiaanse jeugdzeilers en zeilsters doen vijf. Onder andere een familie met drie talentvolle meiden. Vijf jaar geleden wisten Lone, Kit en Bobbi-Lynn de Jong nog weinig af van windsurfen. De van Landsmeer afkomstige zussen waren actief met de sport hockey in Huizen. Toch zorgde een verhuizing ervoor dat zij afscheid moesten nemen van hun sport. Hun passie in de surfsport is op Bonaire goed te merken. Vaak zie je de drie zeilen van de zussen dicht bij elkaar hard over het water gaan op de wateren van Sorobon. Het zijn de zeilen van Lone, Kit en Bobbi-Lynn die plezier met elkaar hebben, maar elkaar ook uitdagen.

,,Bijna drie jaar zijn we nu aan het surfen”, aldus Lone, Kit en Bobbi-Lynn die tegelijk antwoord geven op de vraag hoelang ze al aan het varen zijn. ,,Daarvoor speelden we inderdaad hockey”, voegt Lone er aan toe. ,,Maar ja, omdat hockey hier op het eiland niet zo groot is moesten we op zoek naar iets nieuws. Missen we hockey ook? Nu we door hebben dat windsurfen zo leuk is, absoluut niet”.

Kit (links), Bobbi-Lynn (midden) en Lone (rechts) de Jong zijn windsurf zussen die niet alleen goed presteren, maar ook veel plezier samen hebben. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

Zussen lijken op elkaar

Maar wie de zussen de Jong nog niet kent, moet goed opletten met wie je praat. De drie blonde dames lijken op elkaar en vullen elkaar goed aan. Opmerkelijk is dat zij op vragen soms tegelijk ook hetzelfde antwoord geven. Vooral de verschillen tussen Kit en Lone zijn klein. Zij verschillen weinig van leeftijd. ,,We zijn bijna even oud. Zij is twee minuten ouder”, aldus Lone over haar zus Kit. ,,Ja we zijn tweeling”, voegt Kit er aan toe. Beide dames doen op de PWA wedstrijden op Bonaire in de categorie -15 jaar mee. Zus Bobbi-Lynn is veertien, maar doet mee in de categorie -17 jaar.

De zussen varen op Sorobon dit weekend de jeugdwedstrijden die gaan om de Professional Windsurfers Association (PWA). Alle drie doen mee op het onderdeel slalom fin. Vijf boeien liggen in het water. Op snelheid varen de deelnemers ‘down-wind. Halverwege Lac Bai is de start. Daarna varen de windsurfers om de vijf boeien heen richting de finish die gelegen is bij the Frans Paradise.

Bobbi-Lynn staat na twee zeildagen bovenaan de ranglijst. Foto: Aquaspeed Bonaire Regatta

Als je zwaar bent, ga je sneller

Na dag twee staat Bobbi-Lynn op de eerste plaats. Kit staat tweede en Lone staat vierde. De voor Aruba uitkomende Louise van der Meulen staat in het tussenklassement op de derde plaats. Zij is zeventien jaar en ouder dan de zussen de Jong.

Dat Bobbi-Lynn eerste staat is knap. Maar tevens misschien ook niet zo gek. De oudste van de drie vaart namelijk met een wat groter zeil. Dit is mogelijk omdat zij iets zwaarder is dan haar twee zussen. Met een groter zeil kun je meer snelheid halen. De surfster laat daarover weten: ,,Als je wat zwaarder bent, dan ga je sneller. We zijn alle drie best klein. Dus dan moeten we wat zwaarder worden. Eten doen we daarom ook veel. Onze moeder geeft ons doordeweeks veel gezonde dingen. Maar in het weekend eten we ook wel patat”.

Internationale evenementen

Voor de zussen de jong blijft het niet bij wedstrijden in Aruba en Bonaire. Deze Europese zomer gaan zij richting Denemarken en Turkije. In september varen zij slalomwedstrijden in het Deense Klitmøller. Twee weken later vliegen zij door naar het Turkse Alacati om mee te doen aan de Junior Slalom World Cup.

Leuk om samen te varen

Fanatiek, dat zijn topsporters. Veel wordt aan de kant geschoven om het maximale eruit te halen. Toch doen de zussen dit met veel plezier. Lone, die twee weken geleden in Aruba tijdens de Hi-Winds brons pakte, laat er het volgende over weten: ,,Ik vind het heel leuk om met mijn zussen te varen. Racen tegen elkaar is bijzonder. Maar ook het maken van bochten, is heel gaaf. Maar ook vind ik het heel mooi om tegen anderen hier op Sorobon wedstrijden te varen”. Zus Kit won in Aruba zilver en zegt er het volgende over: ,,Soms is Lone net iets sneller. Daar raak ik geïrriteerd door. Ik vind het dan jammer als ik niet win. Tegen mijn verlies kan ik wel, maar ik wil wel graag winnen”.

Vrijstelling

Topsporters die op Bonaire wonen, hebben het niet altijd makkelijk. Vaak worden in andere landen trainingskampen afgewerkt, waardoor er veel gereisd moet worden. Op Bonaire wonen veel topsurfers die ook internationaal steeds meer van zich laten horen. Voor de zusjes de Jong lijkt het tot nu toe nog wel haalbaar te zijn om internationaal mee te doen aan wedstrijden. Bobbi-Lynn laat er over weten: ,,Vorig jaar deed ik bijvoorbeeld al eens mee bij de volwassenen. Dit was in Fuerteventura. We krijgen dan op school verlof. Hierdoor kunnen we meedoen aan internationale wedstrijden zoals bijvoorbeeld dit jaar in Denemarken of Turkije”. Komende dagen zullen de surfsters ook op vrijdag en zaterdag op het water gaan racen. Na zaterdag worden de prijzen uitgereikt. Dit zal gebeuren om 20.00 uur op het Wilhelminaplein tijdens het evenement Taste of Bonaire. Of de zussen de Jong misschien wel goud, zilver en brons gaan pakken, dat wordt op zaterdag bekend.

Tussenstanden PWA jongens -17 en -21 jaar na twee zeildagen RANK First Name Last Name Sail Number Age Group TOTAL 1 Brendan Lorho FRA-113 U21 4.9 2 Bimbi Clappers NB 35 U21 16 3 Tycho Smits NB-1111 U17 19.7 4 Storm Nicolai NB 2008 U17 21 5 Joa van den Berg NED-1009 U21 33 6 Hugo Dohmen SWE151 U21 35 7 Caylen Allee NB 80 U17 51 8 Terrence Seraus BON-444 U21 62 9 Sontje Alberto NB911 U17 56 10 Olivier Van Sisseren ARU-028 U17 62 11 Kick Schut NB168 U17 62

Tussenstanden PWA meisjes na twee zeildagen RANK First Name Last Name Sail Number Age Group TOTAL 1 Bobbi-Lynn De Jong NB46 U17 5.9 2 Kit De Jong NB92 U15 12.7 3 Louise van der Meulen ARU180 U21 19 4 Lone De Jong NB64 U15 22 5 Silke te Velthuis NB74 U17 37 6 Lois Schut NB205 U15 42 7 Lilia Yelland GBR64 U21 42 8 Bente van der Es NB2901 U15 60 9 Finne van der es NB2510 U15 59

Tussenstanden PWA jongens -13 en -15 jaar na twee zeildagen RANK First Name Last Name Sail Number Age Group TOTAL 1 Arxon Gomperts NB2011 U15 4.9 2 Jaevian IJtsma NB2019 U15 18 3 Barrie Sassen NB0607 U15 18.7 4 Clé Burgers NB970 U15 32 5 Joëy Ross ARU17 U13 30 6 Julien Blom NB48 U13 42 7 Kingston Coffie NB2010 U15 45 8 Bodhi Schokker NB2013 U13 53 9 Tobi Korver NB2012 U13 43

