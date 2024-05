Nieuws van Bonaire Marriott Bonvoy voegt Bonaire toe aan aanbod Redactie 30-05-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Grand Windsock Bonaire heeft als eerste aangekondigd dat een selectie van hun verhuurwoningen vanaf 1 juni 2024 beschikbaar zal zijn op het platform Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Dit platform biedt meer dan 140.000 premium en luxe huurwoningen op meer dan 10.000 locaties wereldwijd, en stelt reizigers in staat punten te verdienen en in te wisselen via het reisloyaliteitsprogramma Marriott Bonvoy.

Volgens Sander Winterberg, general manager van Grand Windsock is Homes en Villa’s by Marriott Bonvoy een soort AirBNB brand van Marriott waarbij er geboekt kan worden met Bonvoy punten. “Wij hebben geen exclusiviteit afspraken met Marriott, maar zijn voor nu wel de enige op het eiland. Wij denken dat het ook goed is voor het eiland om vertegenwoordiging te hebben van een aantal sterke merken, zeker voor het aantrekken van de Amerikaanse markt.”

Met de toevoeging aan het Homes & Villas by Marriott Bonvoy-platform, verwacht Grand Windsock Bonaire een grotere zichtbaarheid en bereik te krijgen in markten die voorheen moeilijk te bereiken waren.

Het aanbod op Bonaire zal rond de 72 woningen bevatten.