Sentro Akseso viert Familiedag met een focus op mannen Redactie 10-05-2024

KRALENDIJK – Op 15 mei, ter gelegenheid van Familiedag, wil Sentro Akseso een bijzondere nadruk leggen op het belang van familie-eenheid. Hoewel gezinnen in allerlei vormen voorkomen, is het de eenheid en de kernwaarden die de familie vertegenwoordigt die centraal staan. Dit jaar wordt de focus gelegd op mannen onder het motto: “De waarde van mannen!”

Op 16 mei nodigt Sentro Akseso heren uit voor dit gratis evenement met inspirerende sprekers zoals de heer Herbert Domacasse, de heer Dennis Martinus, de heer Shadery Rosalina en anderen. De onderwerpen variëren van zelfwaardering en innerlijk leiderschap tot leiderschap in het gezin en geestelijke gezondheid.

Heren zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit evenement. Registratie is mogelijk via deze link: https://forms.gle/Bo7Kh8nDeMTLXDQc9 of stuur een bericht via Facebook/Instagram voor meer informatie.