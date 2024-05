Politie & Justitie Incident tijdens Dia di Rincon leidt tot arrestatie Redactie 02-05-2024 - 1 minuten leestijd

RINCON – Tijdens de viering van Dia di Rincon dinsdagavond ontstond er onrust in Rincon wat resulteerde in een melding bij de politie.

Na politieoptreden werd de verstoring gestopt. Enige tijd later meldde de politie echter een ander incident waarbij een persoon vermoedelijk gewond was geraakt door een steekwapen. Er wordt vermoed dat dit incident verband houdt met het eerdere incident. Een verdachte is gearresteerd in verband met deze zaak en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Volgens de woordvoerder van het Korps Politie Caribisch Nederland wordt de zaak momenteel onderzocht.