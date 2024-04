Natuur Officiële opening ‘People Help Nature’ expositie Redactie 16-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op feestelijke wijze werd vrijdag 12 april de expositie ‘People Help Nature’ in het Washington Slagbaai Nationaal Park officieel geopend. Vertegenwoordigers van natuurorganisaties vierden gezamenlijk de toewijding van alle personen die zich inzetten voor natuurbehoud en natuurbescherming op Bonaire.

Met deze expo willen STINAPA en het Wereld Natuur Fonds de vele natuurorganisaties, hun personeel en vrijwilligers in het zonnetje zetten vanwege hun bijdrage aan een schone en gezonde natuur. Beide organisaties nodigen de lokale gemeenschap en toeristen uit om de expo te bezoeken en het diverse werk te bekijken dat bijdraagt aan het behoud van de biodiversiteit van het eiland.

Naast foto’s zijn er ook korte films gemaakt waarin het werk nader wordt toegelicht en waarom dit zo belangrijk is voor Bonaire. Deze video’s zijn online te bekijken via een QR-code. Een vakje naast de foto geeft meer informatie over de betreffende organisatie. De expositie ‘People Help Nature’ is tot eind juni gratis te bezichtigen in het Washington Slagbaai Nationaal Park. Daarna verhuist de expositie naar andere locaties.