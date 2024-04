Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Bewolking met droogte Hans Hofstra 15-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Ondanks dat er de komende dagen bewolking zichtbaar is, zal het voornamelijk droog blijven. De wind is matig en neemt richting vrijdag iets meer af. Met temperaturen tussen de 27 graden en 31 graden Celsius is het prima vertoeven voor vakantiegangers op Bonaire.

Bewolking blijft zichtbaar. Toch zal dit weinig betekenen. Een kans op een bui is nihil. De wind komt de komende dagen uit het oosten. Aan het einde van elke middag kan deze een beetje draaien richting het noord-oosten. De gemiddelde snelheid ligt rond de 21 knopen.