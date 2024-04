Sint Eustatius Sharon Hassell benoemd tot waarnemend gezaghebber van Sint-Eustatius Redactie 12-04-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – Sharon Hassell, een lokale inwoner van Sint-Eustatius, is op 10 april aangesteld als waarnemend gezaghebber van het eiland door waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Met een achtergrond als Branch Manager bij lokale banken en een diepgaande kennis van de gemeenschap, wordt ze gezien als iemand die goed op de hoogte is van de uitdagingen en behoeften van het eiland.

De benoeming, die plaatsvond na overleg met de eilandsraad, is voor een periode van één jaar. Hassell zal in de functie van waarnemend gezaghebber de taken van de gezaghebber overnemen in geval van diens afwezigheid, met alle bijbehorende wettelijke bevoegdheden. Dit waarborgt de continuïteit van het ambt van gezaghebber op het eiland.

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft vertrouwen uitgesproken in Hassell en kijkt uit naar een goede samenwerking, waarbij hij haar betrokkenheid bij de gemeenschap benadrukt.