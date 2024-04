Economie PiskaBon en Vischarters in conflict over gebruik ‘lokvlotten’ rondom Bonaire Hans Hofstra 11-04-2024 - 5 minuten leestijd

Vischarters op Bonaire.

KRALENDIJK – Een aantal jaar geleden werden zogenaamde lokvlotten rondom Bonaire gelegd. Deze vlotten zorgen voor een grotere kans op visvangst. Een mooi hulpmiddel. Toch is PiskaBon voorzitter Ernest de Lanoy niet tevreden met de huidige gang van zaken met het gebruik hiervan. Hij ziet onacceptabele problemen met het gebruik van deze vlotten tussen lokale visser en de commerciële vischarters. Problemen die volgens de voorzitter van de nieuw op te richten Bonaire Fishing Charter Association niet zouden kloppen.

,,Het is onbeschoft en onacceptabel”, aldus Ernest de Lanoy die een korte tijd geleden terug kwam op het probleem met de Fish Aggregating Device (FAD’s). Oftewel een soort ‘lokvlot’ die op verschillende plekken rondom Bonaire in de oceaan is geïnstalleerd. De FAD zorgt ervoor dat er veel grote vissoorten in de buurt zwemmen, waardoor het voor vissers makkelijk jagen is. ,,We hebben een situatie gekregen met een aantal Nederlandse charters op Bonaire waar ik teleurgesteld in ben. Sommigen van hen betalen aan PiskaBon om te mogen vissen bij de FAD’s. Maar velen van hen weigeren ook om te betalen om hier te vissen. Schofterig vind ik dat”.

Wereldwijd is er overbevissing. In combinatie met klimaatverandering zorgt dit ervoor het voor vissers steeds moeilijker wordt om hun dagelijkse visvangst te krijgen. De FAD’s zorgen ervoor dat lokale vissers toch een goede kans hebben om te blijven bestaan. Bij de lokvlotten vangen zij over het algemeen meer en grotere vissen.

De vischarters varen vaak ’s ochtends uit met een groep toeristen die betalen om te mogen vissen. In de wateren van Bonaire heb je dan kans om barracuda’s, zeilvis, tonijn of marlijn te vangen. Een ervaring die voor sommige toeristen onvergetelijk is. Met de hulp van de FAD’s is de kans voor vissers groter om deze vissen ook aan hun gasten te tonen. ,,De FAD’s waren neergelegd voor lokale vissers. Hiermee bedoel ik: ‘Je woont hier, je leeft hier, je draagt bij aan alle belangen van het eiland en je bent visser van beroep’. Als je gaat vissen met toeristen op een charterboot, dan vind ik het een ander verhaal. Zij verdienen aan de toerist. Veel geld, want sommige charters varen soms twee keer per dag uit. Ik schat dat sommigen tussen de 5.000 en 10.000 dollar per week aan de toeristen verdienen. Hierbij heb ik de visvangst nog niet eens meegerekend. Er wordt veel geld verdiend”, aldus de Lanoy.

,,Het is een fantasieverhaal”, aldus de toekomstige voorzitter van de Bonaire Fishing Charter Association. Op 22 april gaan zeven eigenaren van operationele charterboaten hun handtekening bij de notaris zetten voor een nieuwe organisatie. ,, Het is nodig. We moeten ons verenigen. En het bovenstaande gegeven is een mooi voorbeeld. Het klopt gewoon niet. Ik vraag me ook af hoe meneer de Lanoy aan zijn omzetinformatie is gekomen? Misschien kan hij het me nog eens voorrekenen. Daarnaast vergeet hij ook dat wij als vischarters veel meer kosten hebben dan lokale vissers. Zo moet je denken aan belastingen, dure hengels, liggelden, etc. waar wij in moeten investeren. De winst is dus een stuk lager dan wat hij aan gaf bij voorgaande vergaderingen. Binnenkort gaan wij ons verenigen met als doel om de sportvisserij te promoten. We willen deze sport op Bonaire graag positief op de kaart zetten”.

Extra betalen

Volgens de voorzitter van PiskaBon wordt er dus veel omzet gemaakt met de visvangst door middel van vischarters op Bonaire: ,,Dat klopt. Los van de visvangst heb je een gegarandeerd inkomen. Dat heeft de lokale visser niet. En dan ben je als visser van een vischarter te belazerd om extra geld te betalen om bij de FAD’s te mogen vissen? Dat vind ik onacceptabel. Ik zou het eerlijk vinden dat door de extra winst van de visvangst die je krijgt door te vissen bij de FAD’s, je ook een extra bijdrage geeft aan PiskaBon”.

,,In het verleden hebben wij de boeien met onze medewerkers rondom Bonaire gedeponeerd. Dit waren vier stuks. Binnen twee maanden was er nog maar één FAD over. Met andere woorden, er kan nog maar bij een lokvlot worden gevist. En dit is er ook nog één die slecht produceert. Desalniettemin waren wij als vischarters echt wel bereid om samen te werken met PiskaBon. Echter de voorwaarden die aan ons werden gesteld, waren onacceptabel”, aldus de toekomstig voorzitter van de Bonaire Fishing Charter Association.

Verschil van mening

Een lokale visser zou 300 dollar moeten betalen om te mogen vissen bij de FAD’s. De vischarters zouden dus 200 dollar extra moeten betalen om met hun gasten ook te mogen vissen bij de lokvlotten. Volgens de Lanoy zijn de eigenaren van de vischarters niet bereid om dit te doen: ,,Al twee jaar proberen we met hen afspraken hier over te maken. We hebben als PiskaBon voorgesteld om vischarters het bedrag van 500 dollar per maand te rekenen. Zij willen dat niet betalen. De reden die ze gaven: ‘We willen hetzelfde worden behandeld als de lokale visser’. Dat vind ik niet goed. We zijn nu bezig met de overheid, STINAPA en met vergunningverleners. Ik heb het opgeschaald. Het is absurd, maar nodig. Het probleem moet om eerlijk te mogen vissen nabij Bonaire bij de FAD’s worden opgelost”.

,,Ook hier ben ik het niet mee eens”, aldus de nieuwe voorzitter van de Bonaire Fishing Charter Association. ,,In eerdere vergaderingen is gesproken dat wij 200 dollar per dag extra moesten betalen. Dit is buiten proporties. We zijn er niet om PiskaBon rijk te maken. Wij werken net zo hard als lokale vissers op Bonaire. Behandel ons dan ook gelijk. Ik vind dat je elkaar had moeten leren vinden. En niet op de manier zoals het is gegaan. De 22ste verenigen we ons. Allicht zullen we met onze Association daarna onze eigen boeien rondom Bonaire gaan deponeren. Iedereen mag die gebruiken, ook lokale vissers. Wij kijken positief richting de toekomst”.