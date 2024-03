Algemeen Voorlichtingsbijeenkomsten voor voedsel- en drankstandhouders Redactie 2024-03-26 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Dit jaar organiseren de Directie Toezicht & Handhaving, samen met KPCN en BKCN, opnieuw twee informatieve voorlichtingsbijeenkomsten. Deze sessies, gericht op essentiële aspecten zoals voedselveiligheid, brandpreventie en handhaving van openbare orde, zijn specifiek bedoeld voor venters en standhouders die voedsel- en drankproducten verkopen.

Strengere Handhaving in 2024

Naast de gebruikelijke informatie over voedselveiligheid, brandpreventie en handhaving van openbare orde, zal er ook nadruk worden gelegd op de verscherpte handhavingsmaatregelen die de Directie Toezicht en Handhaving in 2024 zal invoeren.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 maart 2024, van 19:00 tot 20:30 uur bij Cocari in Rincon, terwijl de tweede bijeenkomst later in het jaar in Playa zal worden gehouden, voorafgaand aan de jaarlijkse regatta.