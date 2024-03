Kunst & Cultuur Expositie van abstract werk door Adrie van de Ven bij Art Center Antriol Redactie 2024-03-12 - 1 minuten leestijd

Op zaterdag 16 maart t/m 29 april is er in Art Center Antriol Kaya Korona 74 een expositie van abstract werk van Adrie van de Ven. De openingsdagen zijn van woensdag t/m zondag van 3 – 10 pm.

Adrie van de Ven kwam in 1992 naar Bonaire en was de helft van zijn carrière werkzaam in zowel het basis- als voortgezet onderwijs op Bonaire. De laatste zeven jaar tot aan zijn pensioen gaf hij CKV-lessen (kunst en cultuur) in het VMBO.

Zijn inspiratie zit hem vooral in de overweldigende kleuren van Bonaire; de diverse schakeringen blauw van de zee en het roze van de zoutpannen. De kleuren van de flamingo’s, de leguanen, de kibrahacha en de rijke natuur van Bonaire. Dus na eerst vooral schilderijen van leguanen en flamingo’s te hebben gemaakt is er gedurende de jaren meer abstractie in zijn schilderijen gekomen.

De huidige schilderijen zijn allen abstract op doek, met zijn favoriete afmeting 100 x 100 cm. Hij werkt met zowel acryl- als olieverf. Zijn schilderijen kenmerken zich door de volle, harmonieuze, bijna onvermengde kleuren en gebruikmakend van verschillende technieken. Voor Adrie krijgt een schilderij pas goedkeuring als het totaal in balans is.