Politie & Justitie Laurienne Francis aangesteld als nieuwe wijkagent in Nikiboko Redactie 2024-03-07 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Nikiboko heeft een nieuwe wijkagent: Laurienne Francis. Vanaf februari staat zij klaar voor de inwoners van Nikiboko en omliggende gebieden om structurele oplossingen te bieden voor terugkerende problemen zoals burenruzies, familieconflicten en geluidsoverlast. Laurienne Francis is bereikbaar via e-mail op Laurienne.Francis@politiecn.com of telefonisch via 715 8000, en maakt deel uit van een team van zes wijkagenten die zich inzetten voor de veiligheid in hun respectievelijke gebieden op Bonaire.

Het werkgebied van Francis omvat naast Nikiboko ook Sabana, Lagun Hill, Amboina, Tanki Matrimonio, Nieuw Amsterdam, Mamparia Kutu, Bario Wanapa, Lac en Sorobon. Haar benoeming maakt deel uit van het streven van het Korps Politie Caribisch Nederland om de aanwezigheid van wijkagenten te vergroten, met als doel de veiligheid en het gevoel van rust onder de bewoners te verbeteren. De wijkagenten zijn niet alleen aanspreekpunt voor problemen, maar ook een bron van preventie en steun in de gemeenschap.

Naast Laurienne Francis bestaat het team van wijkagenten uit Ronald Schleper, Claudette Raphaela, Edson Frans, Irvin Anthonij, en Victoriano Statie, elk verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Samen streven zij ernaar dichter bij de bewoners te staan, mee te denken over oplossingen en attent te zijn op situaties die de openbare orde en veiligheid kunnen beïnvloeden.