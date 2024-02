Vliegenplaag Bonaire op de stortplaats niet meer dan voorgaande jaren

Afgelopen week werd stond in een bericht van Bonaire.nu dat inwoners op Bonaire klagen over vele vliegen die overlast geven op het eiland. Volgens het afvalbedrijf Selibon is deze vliegenplaag op de stortplaats niet meer dan voorgaande jaren.

Een post op sociale media leidde tot veel reacties over het toenemende aantal vliegen op Bonaire. Ook het Openbaar Lichaam Bonaire kwam in december 2023 tot de conclusie dat er een toename was van vliegen. Zij gaven aan onderzoek te doen naar de oorzaak.

Volgens afvalbedrijf Selibon lijkt deze toename van vliegen niet op de stortplaats te zijn. Toch is volgens de woordvoerder van Selibon de organisatie er wel mee bezig: ,,Weet je wat het is? Het heeft veel geregend. In combinatie met de zon zie je meer vliegen ontstaan op de stortplaats. In deze periode is dat vaker het geval. Ik zie alleen niet meer vliegen op de stortplaats dan voorgaande jaren”.