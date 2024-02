Goliath tandbaars terug in wateren van Bonaire

KRALENDIJK – De Atlantic Goliath Grouper is weer gesignaleerd in de wateren van Bonaire. De tandbaars die tevens beschermd is, werd meer dan tien jaar niet meer gespot. De vissoort is een van de weinige natuurlijke vijanden van de koraalduivel.

De tandbaars heeft een belangrijke rol in de voedselketting van de oceaan. De vis eet zieke vissen en zorgt er daarmee voor dat de mens, deze vissen niet eet. Daarnaast is de tandbaars één van de weinige soorten die de natuurlijke vijand van de koraalduivel is.

De Atlantic Goliath Grouper, die ook wel Itajara wordt genoemd, wordt normaal gesproken gespot in het westen, oosten en zuidwesten van de Atlantische oceaan en in het zuidoosten van de Grote Oceaan.

De koraalduivels zijn een plaag op Bonaire. In december werd er maar liefst een exemplaar van 45 centimeter geschoten. Één tandbaars in de wateren van Bonaire is niet genoeg om de plaag aan te pakken. Toch hoopt natuurorganisatie STINAPA dat de tandbaars definitief terugkeert naar Bonaire.