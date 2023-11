Grote koraalduivel geschoten aan westkant Bonaire

Een grote koraalduivel werd afgelopen week geschoten aan de westkant van Bonaire. De vis werd gevangen tussen de duiksites Rappel en La Dania’s Leap. Na meting werd geconstateerd dat de koraalduivel die werd geschoten door Solveig Sascha Jongejans, maar liefst 45 centimeter groot was.

De Amerikaan Michael Randle is de gelukkige met het ‘wereldrecord’ koraalduivel schieten. De grootste vis die ooit door hem werd gevangen, was 48,8 centimeter. In Bonaire staat het officiële record op naam van Michael Pement. Ook hij schoot een vis van 45 centimeter.

De gelukkige Jongejans liet na haar vangst weten: ,,Hij zwom gewoon in open zee. Daar heb ik hem gevangen. Toen ik hem had gevangen, moest ik de zookeeper tussen mijn benen houden en hem erin persen”.

Solveig Sascha Jongejans (rechts) ving een koraalduivel van maar liefst 45 centimeter.

Actief jagen op koraalduivels

De koraalduivel wordt door de meeste mensen ook wel lionfish genoemd. De vis heeft vele stekels op zijn rug en onder zijn buik die zeer giftig zijn. Een aanraking met deze stekels kan vervelende gevolgen hebben. In Bonaire mag er gejaagd worden op de koraalduivel. De invasieve vis is ‘een plaag’ in de Caribische zee. De koraalduivel eet namelijk kleine rifvisjes. Deze visjes zijn belangrijk om er voor te zorgen dat het koraal rondom Bonaire kan blijven bloeien. Door actief te jagen op de koraalduivel hoopt STINAPA dat de populatie onder controle blijft.