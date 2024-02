Maritsa Silberie benoemd tot afdelingshoofd OCW bij Rijksdienst Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Vanaf 1 februari neemt Maritsa Silberie de functie van afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor Caribisch Nederland op zich bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. Silberie, die geboren is op Bonaire en een rijke carrière heeft in het onderwijs en beleid, volgt haar recente rol als waarnemend afdelingshoofd op. Deze benoeming is een vervolg op haar jarenlange inzet en expertise binnen het onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid in de regio.

Sinds 10 oktober 2010 is de minister van OCW verantwoordelijk voor het beleid op deze gebieden in Caribisch Nederland, waarbij de afdeling OCW-CG samen met het ministerie in Den Haag werkt aan de ontwikkeling en uitvoering ervan op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Recentelijk werd de 3e onderwijsagenda voor Caribisch Nederland vastgesteld, en is er een intensivering van het cultuurbeleid, inclusief de bescherming van de unieke cultuur en natuur van de eilanden.

Maritsa Silberie, 56 jaar oud, heeft een lange geschiedenis van betrokkenheid bij het onderwijs op Bonaire, beginnend als docente Nederlands, gevolgd door haar tijd als Minister van OCW in het Land Nederlandse Antillen en later als gedeputeerde van Onderwijs. Haar recente werk als senior beleidsmedewerker en waarnemend afdelingshoofd onderstreept haar toewijding en bekwaamheid in deze sector.

Silberie zelf ziet haar benoeming als een eer en een kans om bij te dragen aan de toekomst van Caribisch Nederland: “Ik voel me vereerd om deze functie te mogen bekleden en om de nodige kennis, kunde en competenties te kunnen bieden. Ik zet me in om met enthousiasme, met alle collega’s en stakeholders aan beide kanten van de oceaan, samen verder te bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland. Onze kinderen zijn de toekomst. Het is van groot belang om te investeren in hun welzijn en in wat ze nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien.”

Gerbert Kunst, Directeur Internationaal Beleid van OCW, en Tim Muller, Directeur Rijksdienst Caribisch Nederland, loven beiden Silberie’s expertise, ervaring en persoonlijke kwaliteiten. Kunst benadrukt haar kennis en ervaring als cruciaal voor de rol, terwijl Muller haar warm hart voor onderwijs en cultuur in het Caribisch gebied en haar teamgeest prijst.