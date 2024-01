Toch bezoekersrecord voor Bonaire in 2023 

KRALENDIJK – De Tourism Corporation Bonaire (TCB) was er zelf nog niet helemaal zeker van dat het ging lukken, maar 2023 heeft toch een record opgeleverd als het gaat om het aantal toeristen dat het eiland aandeed.

Met een aantal van 169.706 verblijfsbezoekers wist het eiland de niveaus van vóór de pandemie te overtreffen, wat een groei van 8% betekent ten opzichte van 2019.

Nederlandse bezoekers vormden 47% van het totaal, gevolgd door de Verenigde Staten (23%) en Curaçao (14%). Het eiland kent al drie opeenvolgende jaren van jaarlijkse groei, met een gevarieerde mix van terugkerende en nieuwe bezoekers.

Opmerkelijk was volgens TCB dat in december 60% van de bezoekers terugkerende bezoekers waren. De meerderheid bezocht Bonaire voor vakanties (52%), met duiken als een belangrijke attractie. De voorkeur bij de meerderheid van toeristen is een verblijf in hotels of resorts (56%).

Tevreden

De exit-enquêtes van TCB weerspiegelen een hoge tevredenheid, met een waarschijnlijkheid van 93% om Bonaire aan te bevelen, een uitstekende algehele verblijfswaardering (92 van de 100) en een waarschijnlijkheid van 91% om opnieuw te bezoeken.

TCB-directeur Miles Mercera toont zich enthousiast over het resultaat en roemt de veerkracht van Bonaire en de steun van de gemeenschap als drijvende krachten achter het succes van de toeristische sector.