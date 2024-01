‘Joke’ van Joke’s Minimarket overleden

KRALENDIJK- De oprichtster van Joke’s Minimarket op Playa Pariba, Johanna van den Berg, op Bonaire veelal simpelweg bekend als ‘Joke’, of ‘Joke van Joke’s minimarket’ is eerder deze week op 87-jarige leeftijd in Nederland overleden. Dat maakten de kinderen van Joke, onder meer op sociale media, bekend. Johanna van den Berg, beter bekend als Joke, woonde de laatste jaren om gezondheidsredenen in Voorburg, Nederland.

Joke’s Minimarket was vooral in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een begrip onder de inwoners van het eiland. Met haar piepkleine en volgepakte minimarket, gelegen op een steenworp afstand van het Flamingo Beach Resort, bouwde Joke in de loop der jaren een indrukwekkende klantenkring op.

De winkel was vooral bijzonder populair als het ging om de dozen Amstelbier die daar in groten getale werden verkocht. Dat was in de tijd dat op de toen nog op Curaçao geproduceerde flesjes Amstelbier statiegeld zat. Wie een volle doos lege flessen meebracht, kreeg bij Joke tegen een redelijke prijs een doos volle flesjes mee. Ook zette Joke veel frisdrank af en bood de winkel, in een tijd dat er nog maar weinig supermarkten op het eiland waren, vaak producten die elders niet te krijgen waren.

Vriendelijk en bescheiden

Maar wat inwoners die Joke hebben gekend het meeste bijbleef was haar altijd vriendelijke en immer bescheiden houding tegenover iedereen die de winkel bezocht. Daarnaast leek zij tot op relatief hoge leeftijd onvermoeibaar, als het ging om haar werk in de winkel die haar naam droeg.

Dochters Sadie en Carmen zullen samen met hun broer Patrick, kinderen en kleinkinderen, aanstaande dinsdag in besloten kring afscheid nemen van hun moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.