Cruise toerist overlijdt tijdens snorkelen

Een zestigjarige Amerikaanse toerist is overleden na een snorkelincident bij de duikplaats Andrea 2. Dit tragische voorval vond plaats op donderdag 11 januari rond 11:00 uur.

De centrale meldkamer ontving een melding over de mannelijke toerist, met initialen G.D.M., die onwel werd tijdens het snorkelen. Hij werd per boot naar de kust gebracht, waar ambulancepersoneel onmiddellijk tot actie overging. Ondanks de snelle hulpverlening en transport naar het ziekenhuis, overleed de man kort na aankomst in de medische instelling.

Het incident heeft plaatsgevonden bij een populaire duik- en snorkellocatie op het eiland. De exacte oorzaak van het onwel worden van de toerist is nog niet bekend. Lokale autoriteiten en hulpdiensten waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. Het ziekenhuis op Bonaire bevestigde de dood van de toerist. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het voorval.