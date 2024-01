Oppositiepartijen met frontale aanval op Clark Abraham

KRALENDIJK- Oppositiepartijen Union Patriótiko Boneriano (UPB) en de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) hebben op woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie de vloer aangeveegd met partijleider van de Democratische Partij Bonaire (PDB), tevens gedeputeerde, Clark Abraham.

De reden voor de gezamenlijke aanval is vooral gelegen in de zakelijke strubbelingen van Abraham, daar waar het gaat om de uitgebleven levering van een partij lakens die Fundashon Mariadal bestelde bij Abraham’s bedrijf ‘in oprichting’, Yo brands.

Partijleider van de MPB Hennyson Thielman ging zover om Abraham te betichten van diefstal voor een bedrag van 20.000 dollar door de uitgebleven levering aan het ziekenhuis. Voormalig gedeputeerde James Kroon vond dat hij in het verleden diverse keren was bekritiseerd voor zaken die het daglicht niet konden verdragen, maar dat Abraham nu geen haar beter was. Ook wordt Abraham door zijn opposanten verweten moedwillig geen belasting te hebben afgedragen, die wel door hem zou zijn geïnd.

Hypocrisie

De coalitiegenoten van de PDB, het onafhankelijke lid Vrolijk en de M21 van Daisy Coffie worden door de voormalige coalitie beticht van hypocrisie. “Waar is M21 nu en waarom horen we nu niets van Daisy Coffie?” wilde Thielman weten.

Ook voormalig partijgenoot Cyrill Vrolijk en gezaghebber Nolly Oleana kregen van Thielman een veeg uit de pan door het feit dat zij ‘onzichtbaar’ zouden zijn in de discussie.