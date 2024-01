Flamingo Luchthaven Bonaire ziet record aantal passagiers in 2023

KRALENDIJK – De internationale luchthaven van Bonaire heeft in 2023 een record aantal van in totaal 436.914 aankomende en vertrekkende passagiers verwerkt. Dat is 3,1% meer dan in 2022, en zelfs 10,8% meer dan in 2019, het laatste jaar voor de COVID pandemie.

In 2023 groeide het aantal passagiers naar buureilanden zoals Curaçao en Aruba met 23,4%, naar in totaal 159.790 passagiers. Ook vlogen enkele duizenden passagiers naar overige bestemmingen in de regio, zoals bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek. Het aantal passagiers van en naar Noord-Amerika bleef nagenoeg stabiel met 84.852 passagiers in 2023. De passagiersaantallen van en naar Nederland daalden met bijna 8% naar in totaal 185.991, een marktcorrectie na de tijdelijke piek rond de COVID pandemie.

Voor 2024 verwacht Bonaire International Airport N.V. (BIA) een gematigde stijging van het aantal passagiers, met name vanuit de regio en van en naar Noord-Amerika. Onder andere de nieuwe lijndienst vanuit Toronto en een verhoging van het aantal vluchten vanuit een aantal bestaande Amerikaanse bestemmingen dragen daar aan bij. De luchthaven werkt daarnaast gestaag verder aan het verder verbeteren van de passagiersbeleving, de capaciteit en het verduurzamen van Flamingo Airport.

Waardering

“We hebben veel waardering voor de luchtvaartmaatschappijen die ons eiland afgelopen jaar hebben verbonden met de regio en met de rest van de wereld. Vooral de airlines die Bonaire met de buureilanden verbinden hebben een geweldige prestatie geleverd, en dat is belangrijk voor onze gemeenschap. Samen met onze partners op het eiland werken we verder aan het verbeteren van de luchthaven en aan het realiseren van belangrijke luchtverbindingen,” zegt directeur Maarten van der Scheer van de luchthaven.