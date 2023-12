KPCN belooft streng optreden tegen overlast met vuurwerk door kinderen 

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) zegt in een persverklaring op vrijdag geen overlast te tolereren van kinderen die dit veroorzaken door het gooien van vuurwerk naar onder andere auto’s en mogelijk zelfs beesten.

Volgens KPCN kreeg de centrale meldkamer eerder deze week verschillende meldingen over overlast door jongeren die vuurwerk in de wijken afsteken. “Er kwam een melding binnen dat een groep kinderen afgeschoten vuurwerk gooide op voertuigen die op Kaya Macario (Cai) Sint Jago ter hoogte van Parke Lanlan Clarinda reden. Bij aankomst van de patrouille hebben ze de groep kinderen aangetroffen en het vuurwerk weggenomen”, aldus de woordvoerder van KPCN. Een dag eerder was er al een meldingen over dezelfde groep die toen ook overlast met vuurwerk veroorzaakte. Hierbij werd de groep streng onderhouden op hun gedrag.

KPCN benadrukt dat dit gedrag streng zal worden aangepakt en dat, indien nodig, passende maatregelen worden genomen. Gezien het meestal om minderjarigen gaat, verzoekt het KPCN ook aan ouders om met hun kinderen te praten over hun gedrag en de gevolgen hiervan.

Gevolgen

Zo wijst zij er op dat schade aan derden strafbaar is en dat het financieel ook gevolgen kan hebben. Ook dat de veiligheid van anderen en van het kind zelf hierdoor op het spel staan. Daarom adviseert KPCN om minderjarige kinderen onder toezicht van ouders vuurwerk te laten steken.