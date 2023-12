Mogelijk bacheloropleiding Bestuurskunde voor ambtenaren Bonaire

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) onderzoekt de mogelijkheden om een opleiding bestuurskunde op Bachelorniveau te introduceren voor de ambtenaren in dienst van het eilandelijke overheidsapparaat.

Gezaghebber Reynold (Nolly) Oleana heeft daarover eerder deze maand gesprekken gevoerd met mogelijke opleiders in Nederland.

De intentie achter de opleiding is om de kwaliteit van advisering en uitvoering binnen heb ambtelijk apparaat naar een hoger niveau te tillen. Tijdens zijn bezoek aan Nederland bezocht Oleana overigens nog diverse andere instanties, waaronder BZK, het ministerie van OCW en Pro Demos, het huis voor democratie en rechtstaat.

“Met directeur Eric Stokkink van Pro Demos heb ik gesproken over de mogelijkheden om educatieve programma’s van Pro Demos op Bonaire in te zetten. Het doel is om op een speelse manier schoolleerlingen bekend te maken met de spelregels voor de democratie”, aldus Oleana.

Positief

Volgens Oleana zijn de gesprekken in een positieve sfeer verlopen. “Ik zie zonder meer veel perspectief voor samenwerking en vooruitgang”.