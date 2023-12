KLM Family Event podium voor promotie van Bonaire

KRALENDIJK – Op 16 december was Tourism Corporation Bonaire (TCB) aanwezig op het KLM Family Evenement in Amsterdam. Dit evenement, speciaal voor Flying Blue deelnemers van KLM, trok 7500 genodigden. TCB had een eigen stand om Bonaire te promoten. Marjolein Oleana, Business Manager & Europe Liaison bij TCB, leidde de presentatie met hulp van twee Bonairiaanse studenten, Jaedan Crestian en Sabine Schleper, die beiden in Nederland studeren.

TCB greep deze kans om Bonaire onder de aandacht te brengen bij een belangrijke doelgroep van KLM. De stand van Bonaire bood uitgebreide informatie over het eiland en serveerde lokale lekkernijen zoals “ko’i lechi” en Bonairiaanse kippensoep, bereid door Bonairianen in Nederland. TCB benadrukt het belang van het betrekken van de Bonairiaanse gemeenschap in Nederland bij dergelijke evenementen.

Marjolein Oleana uitte haar tevredenheid over de succesvolle deelname en de promotiekansen die dit bood voor Bonaire. TCB is voornemens om in toekomstige evenementen in Nederland vaker Bonairiaans talent in te zetten.