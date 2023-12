Jong dans-, zang- en acteertalent bij kerstshow School of Performing Arts Bonaire

KRALENDIJK – Jong Bonaire was op zondag 17 december het stralende podium voor de jaarlijkse kerstshow van de School of Performing Arts Bonaire, getiteld “Christmas Experience 2nd edition”.

De show, die in twee delen werd opgevoerd, liet het publiek genieten van de talenten van leerlingen tussen de 2 en 18 jaar. Het eerste deel stond in het teken van de jongste artiesten (2-7 jaar), terwijl het middagprogramma de oudere leerlingen (8-18 jaar) op de voorgrond plaatste. De shows bestonden uit een dynamische mix van dans, zang en acteerprestaties, waarbij de kinderen en jongeren met veel enthousiasme en vakmanschap hun geleerde vaardigheden toonden.