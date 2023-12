Maskarada dit jaar bij SKAL

KRALENDIJK – De traditionele viering van de jaarlijkse Maskarada 1 januari zal dit jaar niet in het huis van de gezaghebber plaatsvinden maar bij het SKAL gebouw aan de boulevard van Kralendijk. Dit jaar zal de openingsceremonie door de vervangend waarnemend gezaghebber Ingrid Sealy worden gedaan, waar zij de nieuwjaarswensen in ontvangst zal nemen en ook de traditionele kruik met rum zal overhandigen.

Om tien uur zal Sealy het officiële startschot geven met een openingswoord. In een prachtige traditie zal zij ook de symbolische kruik met rum overhandigen, een handeling die diep geworteld is in de geschiedenis van Maskarada en de verbondenheid met de lokale cultuur symboliseert.

Maskarada, dat op het punt stond verloren te gaan in de geschiedenis, heeft zich gehandhaafd als een levendige viering van cultuur en saamhorigheid.

Na de opening kunnen de aanwezigen genieten van de levendige sketches van de maskanan, de trotse leden van de Maskaradagroep. Van hilarische scènes over stierenvechten tot vertellingen over het vissersleven, deze uitvoeringen beloven zowel vermaak als een verdieping van de lokale tradities.