CBS -onderzoek wijst uit: Consumentenprijzen Saba en St.-Eustatius veel hoger dan op Bonaire

KRALENDIJK – In 2023 heeft het CBS onderzoek gedaan naar de prijsniveaus van de consumptieve bestedingen op de drie eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Uit het onderzoek blijkt dat de consumentenprijzen op Saba maar liefst 18 procent hoger liggen dan op Bonaire. Hiermee is Saba, net als bij de vorige prijsniveaumeting in 2015, het duurste eiland. Op Sint-Eustatius zijn de consumentenprijzen 11 procent hoger dan op Bonaire.

Uitzondering

De enige uitzondering vormt de groep ‘sterke dranken’ die zowel op St.-Eustatius als Saba aanzienlijke lager liggen dan op Bonaire. Dit komt omdat op de Bovenwindse eilanden van oudsher geen accijns wordt geheven over geïmporteerde sterke drank. Sterke drank is op St.-Eustatius 31% goedkoper dan op Bonaire, terwijl dit op Saba 11% minder kost dan op Bonaire het geval is.