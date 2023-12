In de laatste wedstrijd om de Concacaf W Road to Gold Cup hebben de voetbaldames uit Bonaire gewonnen. In en tegen de Turks & Caicos Islands werd met 0-2 gewonnen.

Aan de zijde van Bonaire scoorden Celine van Loe en Vurgy-Ann Visers. Door de overwinning heeft Bonaire zeven punten behaald. Promoveren net zoals bij de mannen wordt er niet gedaan. Wel hebben de dames een mooie ervaring kunnen op doen.

