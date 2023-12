Voorbereiding voor Ride for the Roses 2024 van start

KRALENIJK – De organisatie van de zevende Ride for the Roses op Bonaire is gestart met de voorbereidingen voor het evenement op 28 januari 2024.

Tijdens een persbijeenkomst op 1 december bespraken de organisatoren hoe het idee voor de activiteit ontstond en hoe Orco Bank besloot de belangrijkste sponsor van het evenement te worden.

Desiree Alberto-Martina van ORCO Bank benadrukt het belang van steun aan de strijd tegen kanker en het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij het evenement.

Jursey Marshall, voorzitter van Ride for the Rose Bonaires zegt dat op 28 januari a.s. het evenement gelijktijdig op Curaçao als op Bonaire plaats zal vinden.

Schenking Kas Flamboyan

Tijdens de aftrap van de organisatie op vrijdagavond werd tevens een cheque van maar liefst 8 duizend dollar overhandigd aan Hospice Kas Flamboyan als donatie. De donatie werd zeer gewaardeerd door het eerste en tot nog toe enige hospice op het eiland.