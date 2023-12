Nieuwe afvalwaterinstallatie Flamingo luchthaven nu volledig in gebruik

KRALENDIJK – Na een aantal maanden proefdraaien heeft Bonaire International Airport (BIA) nu de nieuwe afvalwaterinstallatie volledig in gebruik genomen.

Deze installatie is bedoeld om afvalwater vanuit aangekomen vliegtuigen gedoseerd en voorbewerkt via de riolering bij Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. aan te leveren. Door de installatie kan WEB het afvalwater nu op de juiste wijze verwerken.

De bouw van de afvalwaterinstallatie past in het voornemen om Flamingo Airport te verduurzamen. Naast ingebruikname van de installatie werkt BIA momenteel bijvoorbeeld aan de voorbereidingen voor de aanleg van een zonnepark, om daarmee in eigen energie te kunnen voorzien.

Achter de schermen

Directeur Maarten van der Scheer is in zijn nopjes met ingebruikname van de installatie. “Op Flamingo Airport zijn we ook achter de schermen stap voor stap zaken aan het verbeteren en aan het verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld deze nieuwe installatie voor afvalwater van vliegtuigen. Heel goed, dank aan alles collega’s, toeleveranciers en afhandelaars”, zegt van Der Scheer.